Єдина донька Емінема вперше вийшла заміж і показала фото зі свого казкового весілля

Єдина біологічна дочка відомого американського репера Емінема - Гейлі Джейд Скотт – вперше вийшла заміж.

28-річна Гейлі та її коханий Еван МакКлінток зіграли весілля цими вихідними, про що пара повідомила в Instagram. Донька Емінема обрала вишукану білу сукню зі шлейфом та довгу фату. Образ нареченої вона доповнила прикрасами та стриманим макіяжем. А от її коханий на весілля одягнув чорний костюм, білу сорочку та метелик.

Донька Емінема вийшла заміж / Фото: instagram.com/hailiejade

Гейлі вже активно ділиться кадрами з казкового свята, а також розповідає, як все минуло. На весілля молодята запросили лише найрідніших та найближчих. Донька Емінема подякувала всім присутнім, що змогли розділити з ними цей день.

Донька Емінема вийшла заміж / Фото: instagram.com/hailiejade

"Прокидаюся цього тижня вже дружиною. Про краще, гарніше святкування вихідних ми не могли і мріяти. Стільки сліз щастя було пролито, сміху, усмішок і стільки любові було відчутно. Ми з Еваном дуже вдячні всій родині та друзям, які приїхали, щоб підтримати нас та стати частиною цього нового етапу нашого життя", - поділилася Гейлі.

Донька Емінема вийшла заміж / Фото: instagram.com/hailiejade

Зазначимо, Гейлі – єдина донька репера Емінема. Мама дівчини - письменниця Кімберлі Енн Скотт. Про те, що Гейлі виходить заміж, стало відомо в лютому минулого року. Саме тоді бойфренд освідчився їй. Чоловіком доньки Емінема став Еван МакКлінток, з яким вона перебуває в стосунках від 2016 року.

Донька Емінема вийшла заміж / Фото: instagram.com/hailiejade

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Ірина Сопонару вперше вийшла заміж. Артистка вже показала фото зі свого весілля з коханим-британцем, яке молодята відгуляли в Україні.

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