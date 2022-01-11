Єдина донька Віктора Павліка у леопардовій сукні показала, як відсвяткувала 35-річчя

Христина народилася 10 січня.

Єдина донька українського співака Віктора Павліка – Христина – відсвяткувала ювілей.

10 січня красуні виповнилося 35 років. У своєму фотоблогу дівчина показала, як провела цей день. Іменинниця опублікувала кадр, де позувала у ресторані з келихом вина. Для святкування вона обрала леопардову коротку сукню та бежеві ботфорти на шпильці.

Донька Віктора Павліка / instagram.com/miss_chris_rv

Молода дружина зірки, 27-річна Катерина Реп'яхова привітала доньку свого коханого у сторіз свого Instagram. Концертна директорка Павліка опублікувала їхнє рідкісне спільне фото.

Віктор Павлік з донькою / instagram.com/repyahovakate

Зауважимо, Христина народилася у шлюбі Віктора Франковича з другою дружиною на ім'я Світлана, яка родом із Узбекистану. Подейкують, що з нею Віктор закрутив роман ще до народження свого старшого сина Олександра. Пара прожила у шлюбі 8 років. Як розповідав виконавець, його донька – непублічна та "дуже тиха". Відомо, що вона живе у Рівному та виховує сина.

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