Єдина донька Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі: який вигляд має дівчинка

Український боксер Володимир Кличко та його колишня наречена Гайден Панеттьєрі мають спільну доньку Кайю-Євдокію.

Ексзакохані майже не діляться подробицями особистого життя та приховують дівчинку від надмірної уваги публіки. Втім, щось про життя доньки боксера та акторки відомо.

До початку повномасштабної війни Кайя проживала у Києві разом зі своєю бабусею, матір'ю Кличка. Надія Улянівна займалася вихованням дівчинки, поки її батько викладав у одному з швейцарських вишів та у Гарварді.

Донька Володимира Кличко та Гайден Панеттьєрі / Фото: twitter.com/haydenpanettier

Однак з початком російського вторгнення Кличко повернувся до Києва та відтепер більше часу присвячує дитині.

Фото: instagram.com/klitschko/

Дівчинці у грудні 2023 року має виповнитися вже дев'ять років. Шанувальники зазначають, що Кайя росте схожою на свою маму-акторку - у неї таке ж біляве волосся та схожі риси обличчя у дитинстві.

Донька Володимира Кличко та Гайден Панеттьєрі / Фото: Скріншот з відео

Донька Володимира Кличко та Гайден Панеттьєрі / Фото: Скріншот з відео

Сама ж зіркова матуся зараз не бачиться з дочкою. А все ж через проблеми Гайден з алкоголем та наркотиками, які почалися в неї після пологів. Як відомо, після народження дитини у акторки почалася серйозна депресія, через яку вона почала приймати заборонені речовини.

Спершу Гайден та Володимир намагалися врятувати родину, але з часу все ж вирішили розірвати стосунки. Час від часу Гайден також ділилася спільними кадрами з Кайєю у Мережі.

Донька Володимира Кличко та Гайден Панеттьєрі / Фото: twitter.com/haydenpanettier

Проте 2018 року пара оголосила про те, що вони більше не разом. Після розриву стосунків Кличко отримав повну опіку над донечкою та відвіз її до України. Гайден досі жалкує про таке рішення та вважає, що могла б подолати свої проблеми заради дитини. Зараз мати бачиться з дитиною лише на свята та у рідкісні вихідні.

"Якби Кличко підійшов до мене і сказав, що через мій стан, буде краще щоб дочка залишилася з батьком, я б його зрозуміла і погодилася б відвідувати її", - сказала в одному з інтерв'ю акторка.

Фото: twitter.com/haydenpanettier

Попри все, Володимиру та Гайден вдалося зберегти досить дружні стосунки. Під час війни в України акторка підтримала український народ та екснареченого.

Нагадаємо, що пара була разом майже сім років - від 2011 по 2018.