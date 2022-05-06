Єфросиніна, Дорн та інші зірки зізналися, що говорять їхні родичі з Росії про війну в Україні

Єфросиніна, Дорн та інші зірки зізналися, що говорять їхні родичі з Росії про війну в Україні

Чимало українських зірок мають родичів у Росії.

Артисти розповіли, чи спілкуються з близькими після вторгнення РФ до України, та що говорять родичі про війну.

Єгор Соболєв

Єгор Соболєв / instagram.com/yehorsoboliev

Нещодавно ведуча телемарафону "Єдині новини" Марічка Падалко розповіла про своїх свекрів. Батьки чоловіка зірки – Єгора Соболєва – який боронить українську землю від російських загарбників, проживають в РФ.

Як розповіла знаменитість у програмі ЖВЛ, 24 лютого, коли РФ розпочала повномасштабну війну, вона одразу написала батькам коханого. Марічка пригадала, що в словах свекрухи було дуже багато переживань за сина, щоб з нами все було гаразд.

Втім, потім, коли Єгор почав спілкуватися з батьками, то він зрозумів, що рідні взагалі не засуджують того, що Росія розпочала війну.

"Він сказав їм більше йому не писати. Єгор, коли вийшов із Ірпеня, я так розумію, що він там побачив набагато більше, ніж мені розповів, бо я це прочитала в його переписці з мамою. Він їм написав все, що думає про Росію, про них, все що він там побачив, зґвалтованих дівчат віку нашої найменшої дитини, ну і написав їм та їхній країні прокляття", – поділилася Марічка.

За словами Єгора, поновити стосунки з мамою і з батьком він зможе лише після їхнього каяття, як громадян Росії.

Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

Співачка Світлана Тарабарова розповіла про реакцію рідного дядька, який живе в Росії, на війну в Україні. За її словами, брат мами зірки написав сестрі Світлани після того, як російські окупанти підірвали Антонівський міст у Херсоні. У повідомлення йшлося наступне: "Галечко, вітаю, нарешті вас звільнили. Тепер ви заживете". Це рідний дядько". Виконавиця з усією сім'єю намагалася донести правду дядькові, надсилали йому реальні фото, відео, новини. Втім, це було дарма.

"Три дні ми переписувалися із цим… чоловіком. Ми закінчили листуватися після того, як моя мама сказала: "Просто заблокуй його". Рідна сестра сказала. Він не розуміє, він сліпий, настільки пропаганда виїла йому мозок", – розповіла знаменитість в інтерв'ю YouTube-каналу "Розмова".

Віталій Козловський

Віталій Козловський / instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

Співак Віталій Козловський також припинив спілкування зі своїми родичами з Росії. У зірки за лінією батька є зведена сестра, яка мешкає в Москві. Перші десять днів він намагався говорити та пояснити, але марно. Як зазначив виконавець "КП в Україні", він багатьох прокляв і послав куди подалі.

Ксенія Кошова

Ксенія Кошова / instagram.com/yalta_k

Дружина зірки студії "Квартал 95" Євгена Кошового – Ксенія – активно намагалася донести правду про війну в Україні своїм сестрам, які живуть у Криму. Колишня учасниця балету Freedom надсилала їм фото та відео тих жахіть, які російські війська вчиняють в Україні. Втім, після цього рідні заблокували Ксенію в соцмережах.

"Потім, коли у якомусь месенджері вони мене розблокували, я продовжила надсилати і текстові і відео. Ви були у нас в гостях, у Києві, ви бачили це. Які нацисти? І після всіх цих текстів, фотографій і відео моя сестра написала мені літеру Z. І все", – розповіла Кошова у програмі ЖВЛ.

Іван Дорн

Іван Дорн / instagram.com/dorn_ivan

Співак Іван Дорн зізнався, що також не спілкується з родичами з РФ. Родичі артиста живуть Башкортостані. Як поділився зірка в інтерв'ю ICTV, усі вони, крім одного брата, який виїхав з Росії, жодного разу не подзвонили йому за час повномасштабної війни.

"Не спитали, чи все в мене нормально взагалі. Тому майже на всіх людях у Росії поставлений хрест. Я ні з ким не спілкуюся", – розповів зірка.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка народилася в Криму, поділилася, що нещодавно їй написав дядько. До цього ніхто із родичів не зв'язувався з нею після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Втім, знаменитість не змогла йому відповісти.

"Ось збираюся з думками, що відповісти. Ну, що відповідати? Де ти був? Чому не писав? Я й так знаю. Мені потрібен час… Я зараз не в адекваті, на здоровий діалог не готова. Як і усі українці. З'ясовувати стосунки? Якось так", – поділилася зірка із "Зірковим шляхом".

Нагадаємо, Маша Єфросиніна розповіла про "срачі" в російському шоубізнесі на тлі війни РФ проти України. Вона також зауважила, що там почався розкол.

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