Єфросиніна довела до сліз відео зустрічі чоловіка-захисника з 8-річним сином вперше за довгий час

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна поділилася з шанувальниками щемливим відео зустрічі її чоловіка-військового Тімура Хромаєва з їхнім 8-річним сином.

На сторінці в Instagram Єфросиніна поділилася емоційним роликом. На ньому її коханий приїхав ненадовго з передової додому, аби побачити найрідніших. У відео 8-річний син подружжя Сашко відчиняє двері, де стоїть його батько. Хлопчик не приховує радості від зустрічі з рідною людиною і кидається до батька в обійми:

"Я не знаю, що написати… Що моє серце рветься на частини в кожну таку їхню зустріч?- Але ж ці слова не відобразять силу моїх почуттів… Що це лише третя їхня зустріч за півтора роки? - То ж в ці слова не вкладуться всі зміни, яких зазнала наша сім'я.. Що я живу цими моментами? - Але ж це все одно красномовно не пояснити, наскільки мені всередині стало байдуже на багато чого із зовнішнього життя, коментарів про яке ви часто від мене чекаєте…" – підписала відео Єфросиніна.

Єфросиніна розчулила відео зустрічі чоловіка-захисника з 8-річним сином

Ведуча зізналася, що саме зараз вона дуже щаслива, і що її зможе зрозуміти кожна українка, якій ці моменти знайомі.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна відверто поділилася своїми переживаннями стосовно служби чоловіка Тімура Хромаєва на фронті. Ведуча зізналася, що вона щодня боїться втратити свою кохану людину.

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