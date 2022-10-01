Єфросиніна передала емоційні побажання до Путіна від українців: "Егоїстичне, самотнє посміховисько"

На своїй сторінці в Instagram Маша Єфросиніна відреагувала на подання Україною термінової заявки на вступ у НАТО та заяву президента Володимира Зеленського про те, що переговори з Росією будуть можливі лише тоді, коли там зміниться влада.

Телеведуча емоційно висловилася про мобілізацію у РФ та зазначила, що країна-агресор опинилася на межі свого розпаду. На думку зірки, навіть брехуни мають кодекс честі, на відміну від росіян.

"Днями бункерний чмошник оголосив в Росії часткову мобілізацію. Брехня, як була так і залишилась. По-перше, мобілізація не часткова, а тотальна, по-друге, вона вже йшла, але приховано, але менш із тим… Всі диванні експерти, які були за Росію, перевершили себе - сьогодні найпоширеніший запит у гуглі: як покинути Росію, як поламати собі руки і ноги, як бути не в Росії. Але весь цей безлад не виганяє людей на вулиці", - заявила на відео Єфросиніна.

Крім того, телеведуча висловила думку усіх українців щодо Володимира Путіна та побажала, йому якнайшвидше залишитися на самоті.

"Бункерний щур абсолютно не думає про те, що в нього найдемотивованіша армія в світі, це армія алкашні, провінціалів, армія тих, хто не має телевізора. Він перетворюється на посміховисько. Ми бажаємо йому стати настільки поодиноким посміховиськом, щоб всі його полишили – і ті, хто сьогодні забувають букву "зю" зідрати зі своїх машин, перетинаючи кордон із Грузією. Ми бажаємо йому залишитися настільки одиноким та покинутим , щоб перетворитися у егоїстичне, самотнє посміховисько, тому що самотнє посміховисько – це мертве посміховисько, чого весь український народ щиро йому і бажає", - сказала Маша.

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