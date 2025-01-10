Єфросиніна похизувалася відпочинком у маєтку Полякової та як вони з сином час там проводили

Зіркові подруги іронічно відповіли на часті чутки про сварки між ними.
Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна показала, як погостювала у своєї подруги, співачки Олі Полякової.
За словами Єфросиніної, подруга покликала її до себе одразу після низки стресових моментів у житті. Зокрема, коли чоловік ведучої поїхав продовжувати службу, донька вирушила за кордон, а вона вдома залишилася з сином Сашком і стала свідком жахливих обстрілів поблизу своєї оселі.
Тож разом зіркові родини два дні поспіль провели час за чаюванням, смаколиками й побували у домашній лазні Полякової у заміському будинку. До слова, знаменитості одразу з іронією та сміхом запевнили, що їм вже набридли всі чутки про їхні нібито сварки і що настав час вигадати нові.
"Половина моєї сім'ї знов поїхала невідомо на скільки. Ми ніяк не одужуємо із Сашком з цими новинами та безсонними ночами! Все ще ця жінка рятує мене, після вибухів у центрі вона мене до себе забрала. Бо ми живемо саме в тому районі, коли це все було біля нас. Щастя, що в Олі є якість іноді просто писати мені "як ти?" Тож два дні вона нас відгодовувала в себе, поїла чаєм, парила в лазні та змушувала дихати повітрям. Дякую, моя королево!" — висловилася Єфросиніна.
Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна показувала фото з чоловіком-воїном Тимуром Хромаєвим, який приїхав у коротку відпустку на зимові свята.
Читайте також:
- 58-річний Венсан Кассель учетверте став батьком: молодша на 30 років обраниця народила йому сина
- Євген Кот замилував фото підрослої 6-місячної доньки у важливу дату: "Час летить"
- Вдова Віталія Білоножка показала, який вигляд має могила її покійного чоловіка