Єфросиніна показала доньку-красуню і привітала її з 18-річчям: "Ти прийшла у цей світ нелегко"

Ведуча присвятила доньці зворушливий пост.
Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла про свято у її родині.
Сьогодні, 16 лютого, своє повноліття святкує донька зірки Нана. Про це Маша розповіла на сторінці в Instagram і присвятила іменинниці зворушливий пост.
Знаменитість запостила фото Нани, на якому дівчина позує в атласній синій сукні:
"Ти прийшла в цей світ нелегко, і зараз тобі та твоєму поколінню світ демонструє свою жорсткість та безпринципність… Мені дуже шкода, що я не знала, що говорити тобі в ці дні, і чи зможу я стримати всі обіцянки щодо святкування - мене ніхто не навчив, що обіцяти дітям за таких новин! Але я хочу, щоб світ знав, що має таку надзвичайно сильну і цілеспрямовану дівчину, як ти! Щоб знав, як сильно ти хочеш змінити його у бік добра і справедливості, любові та пацифізму", - написала Єфросиніна.
Також ведуча наголосила, що щось їй підказує, що "світ неминуче про неї дізнається".
Підписники сторінки Єфросиніної долучилися до привітань: "Неймовірно красива!", "яка неймовірна у вас донька, Маріє. Гордість сім'ї", "яка гарна! З днем народження сильна дівчино, про яку дізнається весь світ".
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