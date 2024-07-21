Єфросиніна показала романтику з чоловіком-військовим і розповіла про неочікуване побачення у Львові

Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про неочікуване побачення з чоловіком-військовим Тимуром Хромаєвим.

Коханий знаменитості служить на фронті, тож подружжю вкрай рідко вдається побачитися. Утім, у Львові закоханим випала нагода провести час разом. Єфросиніна зустрілася з чоловіком з нагоди відкриття всіх відділень центру реабілітації та протезування для постраждалих від війни.

"У Львові ми з Тимуром з нагоди відкриття всіх відділень роботи центру реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії для постраждалих від війни. Це одне з наших рідкісних побачень з чоловіком…", - поділилася знаменитість.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

У Львові подружжя також підловив фотограф та зробив чуттєвий кадр. На знімку Маша та Тимур романтично обіймалися. Як зазначила ведуча, вони не втрачають нагоди та намагаються радіти життю.

"Антон (фотограф – прим. ред.) підловив цей момент на зустрічі з друзями. Щаслива, що ми з Тимуром не втрачаємо вміння радіти", - зазначила ведуча.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна пригадувала, як понад 10 років тому пережила серйозну кризу в шлюбі з чоловіком. Ведуча зізналась, чому тоді розірвала стосунки з коханим.

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