Єфросиніна показала, як парамедики рятують захисників на передовій: "Жах, вдячність, біль"

Так, у своєму Instagram Єфросиніна опублікувала знімки, на яких видно, як парамедики рятують життя українських захисників на передовій.

Ведуча зазначила, що ці світлини мають увійти до підручників з історії України. Також Єфросиніна написала, що від перегляду кадрів виникають такі емоції, як біль і страх. Та розам з тим вона відчувається вдячність та гордість за українських військових, які ризикують своїм життям, аби захистити Україну від російських окупантів.

"Кадри, які ввійдуть до підручників з історії України. Парамедики рятують українських захисників на передовій. Жах. Вдячність. Біль. Гордість", - написала Маша у дописі під фото.

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У коментарях під дописом підписники Єфросиніної написали, що і у військових, і у парамедиків – складна робота. За це кожен українець буде вдячний їм:

Наші парамедиди кращі, це просто титани, неймовірні люди, величезна подяка за працю, за кожного врятованого українського захисника.

Жахливі фото, мужні наші воїни і медики, честь і хвала , і Бережи Боже наших хлопців

Усе в житті має свій початок і кінець, але біль цієї війни буде відчуватись завжди. Сьогодення закарбується в наш український генетичний код.

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