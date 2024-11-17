Єфросиніна показала, як з сином в метро ховалася від російських ракет та дронів: "Майже босоніж"

17 листопада держава-терористка Росія здійснила черговий масований напад на Україну. Зокрема, атакувала по енергетиці ударними дронами, крилатими й аеробалістичними ракетами.

Українська ведуча Маша Єфросиніна показала, як у Києві ховалася від ворожих снарядів з сином Олександром.

У своєму фотоблогу зірка поділилася, що під час однієї з наймасштабніших повітряних атак не знехтувала правилами безпеки. Тож вона з 10-річним Сашком пішла до найближчої станції метро. Ведуча зазначила, що вони намагалися дотримуватися правила "двох стін" вдома, але страх за життя зробив своє.

"Якось "дві стіни" нас сьогодні не заспокоїли. Ми знову в метро. Але відчули себе там "новачками в класі" - прибігли під вибухи майже босоніж", - зізналася Маша.

Маша Єфросиніна з сином в метро / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

До того ж Єфросиніна поділилася своїми спостереженнями за незламними українцями. І розповіла, що люди настільки призвичаїлися до жахливих реалій, що вже заздалегідь мають все необхідне для тривалого перебування в бомбосховищі.

"Люди навколо з карематами, рюкзаками, водою, ковдрами та спальниками. Молодь читає книжки. Ми ж роздивлялися карту руху ракет і бажали росії горіти в пекучій лаві на кілька поколінь вперед", - поділилася ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна розповіла, як син реагує на службу тата Тимура Хромаєва в ЗСУ.

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