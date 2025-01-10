Єфросиніна показалася з чоловіком-воїном на відпочинку та розкрила, куди вони їздили з родиною

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла про довгоочікувану відпустку.

У своєму фотоблогу знаменитість повідомила, що перша половина зими була особливою для неї. У дописі вона розповіла, що встигла за цей період доволі багато справ. Крім благодійних проєктів і роботи, зірка певний час присвятила родині та відпочинку. Так, до Єфросиніної з сином Сашком повернулася 20-річна донька Нана та чоловік Тимур Хромаєв, який служить в ЗСУ.

Сімейство у повному складі після свят вдома у Києві на чотири дні вирушило до Буковелю. Маша поділилася щасливим селфі з коханим і сином та зізналася, що саме цього їй так довго не вистачало. Ведуча каже, що відпустку перервала хвороба, але навіть це не стало на заваді насолоджуватися цінними моментами поруч з рідними.

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з родиною / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Дочекалися нашого тата у відпустку на свята! Приїхала на канікули Наночка. Нарядили ялинку! Приймали гостей. І мали лише чотири дні на Буковель. Там розслабилися та захворіли... Класика! Але все одно я була щаслива – просто дихала своїми дітьми та чоловіком, адже вся моя родина, на жаль, збирається разом всього кілька разів на рік", - поділилася зірка.

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Григорія Решетніка Христина показала, в яку країну вирушила у відпустку з їхніми трьома синами.

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