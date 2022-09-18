Єфросиніна поставила на місце Собчак, яка назвала українців "нацистами": "Володарка вимпелу з хайпожерства"

Скандальна російська журналістка Ксенія Собчак вкотре довела, що не заслуговує на довіру. У своєму Telegram-каналі вона звинуватила українців, що засудили рекламну кампанію бренду Zara з росіянкою Наталією Водняновою, у "нацизмі", а війну назвала "важкою ситуацією".

"Ну от не соромно? Що за нацизм взагалі? Причому закидають організовано. Тобто, сидять люди у важкій ситуації, але їм правда здається, що головне з чим треба поборотися – це щоб росіяни нічого не рекламували, не знімали фільми для Канн, не виїжджали з Росії та інше? Це взагалі нацизм", - написала Собчак.

На таку заяву росіянки емоційно відреагувала українська телеведуча Маша Єфросиніна. У своєму Instagram зірка записала відеозвернення до Собчак.

"Найбільше розчарування року серед так званих російських селебріті, Ксенія Анатоліївна Собчак, нарешті розкрилася тотально. У своєму Telegram-каналі назвала українців нацистами, нас людей, які, цитую, "проживають важкі часи". Маю питання до Ксенії Анатоліївни Собчак. Ксенія, як ми з вами назвемо тих людей, громадян Російської Федерації, які закатували до смерті, зламавши руки, ноги, зґвалтувавши і спалюючи живцем людей у ​​Бучі, в Маріуполі, каструючи їх, вбили майже 400 дітей України, зп*здивши всі унітази, праски та цеглу навіть у будинках наших громадян на окупованих територіях, зґвалтувавши наших жінок, старих, дітей, як ми їх назвемо? Люди, які влаштовують своє життя? Вам мабуть невтямки, що такі існують", - висловилася Маша.

До того ж, телеведуча поставила у приклад російській журналістці Аллу Пугачову, яка попросила владу РФ визнати її "іноагентом" та висловилася проти війни в Україні.

"Ви, Ксенія Анатоліївна, володарка вимпелу по першості з хайпожерства, що ж ви так, бл*ть, за трендами не встигаєте? Новий тренд у нас – висловлюватися. Подивіться, навіть ті, хто мовчав, ті, хто нічого не говорили, нині просять, щоб їх визнали іногентами, бо розуміють, що це їхній "останній вагон". Навіть ваші сс*ні колеги пропагандисти прибрали зі свого наративу слова "денацифікація", ху*к і зникло воно", - емоційно сказала Єфросиніна.

Наприкінці свого звернення Маша додала, що поки підтримує рішення не скасовувати візи росіянами до європейських країн і ось чому:

"Дуже хочеться, щоб на одному з пляжів, де ви любите відпочивати, в Італії, у Туреччині, у Франції, з вами поруч половичок розкинув якийсь солдатик, якому в нагороду за те, що він кастрував наших солдатів, ґвалтував наших жінок, вбивав наших дітей, путівку дали. Щоб він поряд з вами сидів і з вашим чудовим білявим хлопчиськом, якому в майбутньому, я сподіваюся буде соромно за свою матір".

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