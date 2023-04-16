Єфросиніна пригадала першу за тривалий час зустріч сина з батьком-військовим: "Плакав і сміявся"

Телеведуча Маша Єфросиніна пригадала, якою була перша за довгі півроку зустріч її восьмирічного сина з чоловіком, який зараз служить в ЗСУ.

На початку повномасштабної війни Маша разом з дітьми виїхала за кордон, тож з татом вони майже не бачилися. А після того, як чоловік ведучої, Тимур Хромаєв, став військовим зустрічі взагалі стали майже неможливими.

Втім, нещодавно Маша нарешті привезла сина до Києва, де він побачив тата. Єфросиніна зізналася, що дуже сильно переживала стосовно того, як маленький Саша відреагує на цю зустріч.

"Пів року не бачилися, чи місяців вісім. Вони бачаться щодня, в них о 21:00 вони телефонують. Коли Тимур ще не був таким зайнятим, як зараз, вони робили уроки онлайн. Зараз обмежуються тим, що Сашко йому читає 20 хвилин книжки щовечора. І от вони зустрілися — реакція була така, що я не знала, чого очікувати: або в нього буде істерика потім, або він замовкне. Бо діти ж не контролюють свої емоції, своє тіло. Він так стрибав, плакав і сміявся. Але ми дали всім цим емоціям виплеснутися", - розповіла Маша у програмі "Тихий вечір з Оленою Кравець".

Маша Єфросиніна з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зараз, як раніше ділилася Маша, вони з сином та чоловіком нарешті можуть побути разом. Днями ведуча поділилася ніжними кадрами з коханим, на яких він цілує її.

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