Єфросиніна привітала чоловіка з 48-річчям та показала, як його змінила війна

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла про свято у її родині.

Сьогодні, 23 березня, день народження святкує чоловік зірки, бізнесмен Тимур Хромаєв. На сторінці в Instagram Маша поділилася світлинами коханого, зробленими у мирному житті та під час служби Хромаєва.

Чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв до війни / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"З днем народження, мій Тимуре! Тепер я знаю, як це - панічно боятися та пишатися одночасно…" – підписала кадри з чоловіком Єфросиніна.

Чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв під час війни / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення рф до України чоловік Маші Єфросиніної з дітьми відправив її у безпечне місце а сам, нічого не сказавши дружині, пішов до добровольчого батальйону, прикріпленого до ЗСУ. Маша розповідала, що все літо минулого року її чоловік провів під Херсоном, Кривим Рогом і робив дуже багато речей, які допомагали ЗСУ.

Єфросиніна не приховує, що ця тема для неї дуже болюча. Раніше Маша, не стримуючи сліз, ділилася, що рішення чоловіка піти воювати далося їй нелегко, адже вона звинувачувала Тимура, що він залишив її та дітей самих. Ведуча також чесно зізналася, що їй довелося працювати з психологом, аби впоратися з посттравматичним стресовим розладом, який трапляється у жінок, які чекають на чоловіків з війни.

Читайте також: