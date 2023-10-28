Єфросиніна про еротичне листування з чоловіком-воїном ЗСУ: "Навчилася себе оголеною фоткати"

Українська ведуча Маша Єфросиніна відверто поділилася, як вони з чоловіком, екс-головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимуром Хромаєвим підтримують стосунки на відстані.

Як відомо, вже понад рік Хромаєв боронить нашу країну на фронті у лавах ЗСУ. Як зізнавалася Маша, вони з чоловіком на початку війни багато сварилися, про що зірка дуже шкодує. Пара з часом навчилася не лише спілкуватися на відстані, а й підтримувати вогонь у взаєминах.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Про це Єфросиніна розповіла у подкасті "Кохані". Ведуча зізналася, що у них з Тимуром є домовленість, що раз на день він обов'язково їй телефонує:

"Він має з'являтися хоча б раз на день. Ранок, вдень, вночі. Жодна ситуація не зупинить мене від розмови з ним. Говоримо по телефону, коли є зв'язок. Або він мене попереджає, що найближчі три-чотири дні зв'язку не буде: "Не переживай. Щойно з'явиться, я передзвоню". Але ще ніколи не було такого, щоб він не знайшов можливість. Там (пише – прим.ред): "Кохана, все в нормі". Він став називати мене кохана. Масік, масянчик все ось таке було раніше. Зараз – кохана", - зізналася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча поділилася, що від чоловіка раніше їй не вистачало "рожевих соплів", а зараз Хромаєв змінився. Окрім того Маша зізналася, що навчилася робити свої фото в стилі ню:

"Коли ми зустрічаємося, у нас справжній медовий місяць і дуже важка розлука після того. Я навчилася себе оголеною фоткати. Якщо зламати мій телефон, і ти там щось надсилаєш і потім чекаєш на реакцію, бо ти вперше за 20 років таке надіслала. І потім коротке: "Ще", - відверто розповіла Єфросиніна.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна розповіла про проблеми зі здоров'ям у 9-річного сина Сашка, через які зіркова мама була змушена вивезти хлопчика до Польщі.

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