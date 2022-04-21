Єфросиніна про російський шоубізнес: "Пінопласт говорить мовою імперіалізму, схиляння та рабства"

Ведуча дала ексклюзивне інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про свій моральний стан.

Як поділилася знаменитість в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук для YouTube-каналу ведучої, останній тиждень вона не може записати жодного звернення, оскільки "отруєна ненавистю".

"Якщо б можна було б її очистити… Але немає жодного способу це з себе видалити. Я не хочу бути настільки "прожмаканою" ненавистю та агресією. Чекаю поки вона піде", – поділилася знаменитість.

Знаменитість розповіла про власний стан, коли "не ти себе перероблюєш, а тебе перероблюють обставини": "В мене є два рефлекси - кричати в екран. Або сидіти та мовчки плакати. Сьогодні я тихо реву".

Відповідаючи на питання, чому росіяни не хочуть знати правду про те, що роблять їхні солдати в Україні, Маша відповіла: "Їм легше зараз бути сліпо-глухо-німим, тому що так вони продовжують функціонувати…. Так їм легше вбирати в себе (пропаганду - ред.) - інакше, якщо вони знатимуть правду - вони помруть. І вони це підсвідомо розуміють. Підсвідомий самообман утримує їх від смерті. Фізично пережити цю правду неможливо".

Телеведуча зазначила, що український та російський інформаційний простір та шоубізнес кардинально різний. "У нас немає своїх "скабєєвих-соловйових" у нас телебачення - це про можливість прийти та висловитись. Ми надаємо майданчик для дискусій та різних думок".

"Пінопласт говорить мовою імперіалізму, схиляння та рабства, бажання вгодити та зберегти свій зад", - описала Єфросиніна російських зірок. - Натомість наші зірки втратили все, але знають, що ми все відновимо".

Також зірка відповіла на запитання, чи зможуть колись майбутні покоління українців хоча б "через паркан" привітатися з росіянами.

"Чи з'явиться у них відчуття сорому? На національному рівні? В національному масштабі. Якщо - ні. Значить це вороги назавжди", – зазначила вона.

Наталія Мосейчук та Маша Єфросиніна розплакалися говорячи про благодійний концерт у Польщі, який Маша вела разом з Тімуром Мірошниченком.

"Ви мали дуже символічний вигляд, це було велике натхнення. Та знаю, що на душі – інше", - сказала Наталія Мосейчук.

Зірка каналу 1+1 зазначила, що розмова російською була не випадково. Її мають обов'язково подивитися жінки з Росії: "Ні, ми не розраховували на співчуття. Ми сподівалися, що російські жертви пропаганди відчують біду, що нависла над головами їхніх синів та чоловіків. І відведуть її".

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна згадала, як Філіп Кіркоров випрошував ролі у Зеленського. Пропутінський артист знявся майже в усіх комедіях "Кварталу 95".

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