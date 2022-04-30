Єфросиніна про розмову з Галкіним: "Він втратив все, замку вже нема, готується кримінальна справа"

Єфросиніна про розмову з Галкіним: "Він втратив все, замку вже нема, готується кримінальна справа"

Ведуча Маша Єфросиніна розповіла, що днями мала розмову з російським шоуменом Максимом Галкіним, який активно підтримує Україну.

За словами Єфросиніної, Галкін намагався до неї додзвонитися декілька разів:

"Максим телефонував мені в перші дні війни, але я тоді не змогла підійти. Я дуже боялася почути щось на кшталт "Ну як ви там? Тримайтеся". Я дико боялася цього", - поділилася Маша у коментарі програмі "Гроші".

Та врешті, вони поговорили після того, як Галкін записав відео після обстрілу російськими окупантами Одеси, де висловив співчуття і підтримку українцям і засудив російську владу.

Шоумен за свою позицію, каже Маша, поплатився всім. Зокрема у Галкіна забрали його замок у селі Грязь у Підмосков'ї, де він мешкав з дружиною Аллою Пугачовою та їхніми дітьми:

"Він втратив все. Він не давав мені дозволу говорити подробиці, але, скажу так, замку вже нема. Все забране. Готується кримінальна справа, його по повній програмі випалюють, викреслюють. Його очорнюють як тільки можна в пресі. В принципі з ним відбувається все те, чого бояться артисти в Росії. Його стирають як артиста", - розповіла Єфросиніна.

У розмові з шоуменом Маша подякувала Максиму за його підтримку, на що він відповів:

"Він мені каже: "Машо, ну чому ось так все відбувається?". І він сказав мені чудову фразу, яка мене переконала в тому, що там перебувають представники свого народу. Я йому сказала: "Дякую за звернення стосовно Одеси". І він сказав: "Так ти розумієш, що я як раз вважаю що те, що я роблю, нормально. Це природня реакція на те, що відбувається в Україні", - передала слова Галкіна Єфросиніна.

Вона зазначила, що спочатку її дивувало, чому така кількість інтелігентних, освічених, розумних людей , які безперечно розуміють, що Росія дійсно почала терористичну війну проти України, мовчить. Ведуча гадала, може їх настільки сильно залякали, що вони боялися й слово сказати. Проте, приклад Галкіна показав, що російські знаменитості мали право вибору, втім, недостатньо совісті:

"І звернення Максима від перших днів – вони були мені головним сигналом того, що ні – виявляється так можна. Можна висловлюватися, усміхатися, вивезти дітей. Значить ми праві, це питання внутрішнього вибору. Людина зробила свій вибір", - резюмувала Єфросиніна.

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