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Єфросиніна прокоментувала образ Меланії Трамп і показала своє фото з кумедним головним убором

Єфросиніна прокоментувала образ Меланії Трамп і показала своє фото з кумедним головним убором

Єфросиніна прокоментувала образ Меланії Трамп і показала своє фото з кумедним головним убором

Маша Єфросиніна та Меланія Трамп

Ведуча потішила шанувальників добіркою своїх неідеальних фото.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна відреагувала на образ Меланії Трамп під час інавгурації президента США.

Так, у своєму фотоблогу знаменитість назвала головний убір першої леді США, який вона одягла для урочистостей, "шапкою бетмена". Крім того, Єфросиніна подякувала дружині Трампа, що вона стала нагадуванням про невдалі фото в галереї кожного.

"Дякую Меланії Трамп в шапці бетмена за чудове нагадування, що у кожної з нас, дівчата, є фото для папки "не публікувати"! Дивимось мою підбірку. Хто я така, щоб приховувати від вас свої найкращі фото", - кумедно підписала знімки ведуча.

Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Тож серед опублікованих фото Маші можна помітити, як інколи гарні фото знаменитості не виходили з першого разу. Авжеж зірка не могла оминути світлину, де позує у кумедному головному уборі - блакитному обтислому капюшоні.

Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, 20 січня відбулася низка урочистостей з нагоди інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. У цей час у Мережі продовжують обговорювати смішні моменти та конфузи родини політика. Як от нещодавно капелюх Меланії Трамп порівняли зі сценічним образом Клавдії Петрівни.

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