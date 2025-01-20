Єфросиніна прокоментувала образ Меланії Трамп і показала своє фото з кумедним головним убором

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна відреагувала на образ Меланії Трамп під час інавгурації президента США.

Так, у своєму фотоблогу знаменитість назвала головний убір першої леді США, який вона одягла для урочистостей, "шапкою бетмена". Крім того, Єфросиніна подякувала дружині Трампа, що вона стала нагадуванням про невдалі фото в галереї кожного.

"Дякую Меланії Трамп в шапці бетмена за чудове нагадування, що у кожної з нас, дівчата, є фото для папки "не публікувати"! Дивимось мою підбірку. Хто я така, щоб приховувати від вас свої найкращі фото", - кумедно підписала знімки ведуча.

Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Тож серед опублікованих фото Маші можна помітити, як інколи гарні фото знаменитості не виходили з першого разу. Авжеж зірка не могла оминути світлину, де позує у кумедному головному уборі - блакитному обтислому капюшоні.

Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна показала фото з невдалих ракурсів / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, 20 січня відбулася низка урочистостей з нагоди інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. У цей час у Мережі продовжують обговорювати смішні моменти та конфузи родини політика. Як от нещодавно капелюх Меланії Трамп порівняли зі сценічним образом Клавдії Петрівни.

Читайте також: