Єфросиніна різко пройшлася по зірці "Сватів" Железняк: "Пила моє вино і каже, що тут "притискали"

Ведуча була знайома з акторкою-путіністкою, адже 2007 року знялася з нею в одному серіалі.

Українська телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна різко пройшлася по російській акторці Олесі Железняк, яка відома за роллю Лариси Буханкіної у серіалі "Свати".

Зокрема, Єфросиніна багато років тому знялася в одному серіалі разом зі скандальною артисткою. Вони грали найкращих подруг. Ведуча пригадує, що тоді Железняк здавалася чудовою та щирою людиною. Ба більше, вона навіть запрошувала її до себе додому.

Маша Єфросиніна

"Я знялася в серіалі "Диво" з Олесею Железняк. Ми жили на майданчику декілька тижнів. Ми грали близьких подруг – у неї головна роль, у мене другорядна. Мене ця людина вражала настільки – добра, щира, її обожнювала команда. Вона була в мене вдома, ми пили вино, вона розповідала про свою родину. Ця людина настільки була інтегрована в Україну, зізнавалася у коханні нам. Вони всі майже купували тут квартири, тому що приїжджали так часто, що їм вигідніше було купити. Вони всі мали любов українців...", - поділилася блогерка на своєму YouTube-каналі.

Для Єфросиніної це було справжнім здивуванням, коли вона помітила, що Железняк палко підтримує політику путіна та війну в Україні. Окрім того, ведучу дивувало, що скандальна акторка розповідала пропагандистам, що українці її "притискали", адже це було не так.

Олеся Железняк / Фото: скриншот з відео

"Ти сиділа в мене, сиділа в моєму кріслі, їла мою їжу, пила моє вино колекційне – і ти кажеш, що тебе тут "притискали" і ти вулицею ходити не могла?!" – обурилася блогерка.

Нагадаємо, чоловік Маші Єфросиніної від початку повномасштабної війни захищає Україну від російських окупантів. Нещодавно ведуча розповіла, чим на фронті займається її коханий Тимур Хромаєв.

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