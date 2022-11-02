Єфросініна різко відповіла путіністу Соловйову, який накинувся із наклепами на її родину та чоловіка

Українська телеведуча Маша Єфросиніна різко відповіла на наклепи путініста Сергія Соловйова, який накинувся на її родину із критикою.

Російський пропагандист у своїх соціальних мережах почав писати нісенітниці про чоловіка ведучої, Тимура Хромаєва, та його батька, а також ображати саму Машу. Соловйов назвав висловлювання Євросиніної "фашистськими", а її саму - "донькою магаданських службовців".

"Король пропагандистських г*мно помийок салав‘йов вчить українську мову! Не дають спокою хлопаку мої відеозвернення", - показала заяви Соловйова зірка.

Також пропагандист заявив, що Хромаєв, який від початку війни взяв до рук зброю, втік за кордон ще в лютому. Крім того, путініст звинуватив чоловіка ведучої у незаконній діяльності.

Мовчати українка не стала і одразу поставила одіозного росіянина на місце.

"Для цього пана, що вис*рає брехню, мов дихає, є трохи уточнень: гарне вивчення української починається з закарбування в своєму мозку "В Україні!". Також питаннячко: чого це ми приперли сюди Магадан, та геть вирішили не зазначати, що я корінна кримчанка? Бо Крим таки наш? І ще, поки ти, гнида, пишеш дешеві наклепи на мого чоловіка, він опановує таку круту зброю разом зі своїми побратимами із ЗСУ, що тобі та твоїй шоблі скоро п*зда", - емоційно відповіла Єфросиніна.

Читайте також: