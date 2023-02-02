Єфросиніна різко відреагувала на "п'яні" вечірки в Києві, на яких молодики знущалися з дівчат і знімали це на відео

Ведуча наголосила, що ніхто не має права торкатися людини фізично без її на те згоди.

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна емоційно відреагувала на скандал, коли хлопці організовували "п'яні" вечірки у Києві, на яких накачували дівчат алкоголем, після чого знущалися над ними і виставляли відео в Інтернет.

На сторінці в Instagram Єфросиніна залишила пост, у якому різко прокоментувала цю ситуацію. Зокрема, ведуча наголосила, що навіть якби вона гола йшла Хрещатиком з написом на грудях "я люблю, коли мене ґвалтують" це не дає нікому жодного права торкатися людини фізично без її згоди.

"Навіть якби я гола йшла Хрещатиком з написом на грудях "я люблю, коли мене ґвалтують", це не дає жодному жодного права торкатися мене фізично без мого дозволу, не дає права вставляти мені в вагіну все, що кому заманеться, та не надає жодних виправдань зніманню цього, тим паче, на широкий загал! Все вищеперераховане є єдино і непохитно злочином, насильством та порушенням закону та Стамбульскоі Конвенції", - наголосила Єфросиніна.

Таким чином ведуча відповіла на закиди юзерів, які стосовно цих "п'яних" вечірок у Києві говорили, що дівчата самі винуваті і знали, куди йшли.

Нагадаємо, що днями Мережі обурила новина, що хлопці у Києві влаштовували так звані "п'яні вечірки". На них вони запрошували дівчат, споювали їх, знімали їх напівоголеними, непритомними та п'яними, вчиняли сексуальне насилля, а відео – зливали у соцмережу. 1 лютого в Києві правоохоронці провели обшуки в організаторів цих вечірок. Двом молодикам, які проходять у справі щодо "п'яних" вечірок у Києві, вручили підозри, ще шістьом - видали повістки до військкомату. Відомо, що скандальні блогери родом з Івано-Франківської області, вони нібито нещодавно переїхали до Києва.

Розбещували та знущались на камеру: поліція провела обшуки у організаторів скандальних вечірок

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