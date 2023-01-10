Єфросиніна різко висловилася про пропутінських артистів і пригадала, як Кіркоров "обожнював" Україну

Українська телеведуча Маша Єфросиніна різко висловилася на адресу російських артистів, які активно підтримують пропаганду Путіна.

Як вважає ведуча, пропагандисти не можуть визнати усю правду, бо інакше на них чекає крах кар'єри та усього існування. Своєю думкою Маша поділилася у відповідь на запитання підписників в Instagram.

"Тому що, якщо вони визнають відкрито весь пизд*ць, частиною якого вони є, то їм залишиться тільки публічно вздьорнутись. Так працює психіка рабів – щоб не зійти з розуму, потрібно перекласти відповідальність за свою причетність до злочинів на інших. Знайти виправдання своїй провині, зробивши винними жертв. Інакше цим кіркоровокудрявцевим фізично кабзда", - написала Єфросиніна.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Також Маша емоційно прокоментувала позицію путініста Філіпа Кіркорова, який ще до початку повномасштабної війни зізнавався у любові до українців та хвалив Володимира Зеленського.

"А в очі Філіпу я б глянула при нагоді. Все ніяк не можу зрозуміти, як всі ці люди живуть із собою в злагоді протягом нападу їх країни на Україну, яку вони всі називали своїм другим домом! Мені чисто по-людськи цікаво! Ну не може ж так відбити пам'ять фізіологічно. Як він обожнював Україну. Не вилізав з Києва. Які дифірамби співав Зеленському при всіх нагодах публічно, та не соромлячись просив, щоб йому виписали роль в черговій частині "Любов у великому місті". Як зізнавався у коханні зі сцени своїм шанувальникам та постійно натякав, що мріє про звання народного... І таке я можу про кожного з цих п*здюків зі списку санкцій розповісти, бо працювали з ними з кінця "90-х" десятки років! Що ж, бл*ть, за нелюди вони всі стали? Як вони на себе дивляться в дзеркало!? Як дивляться в очі своїх дітей?", - різко висловилася Маша.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що днями президент Володимир Зеленський наклав санкції проти зрадників та пропутінських артистів Кіркорова, Лоліти та інших.

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