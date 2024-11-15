Єфросиніна розчулила, як 10-річний син реагує на службу тата в ЗСУ: "Ці розмови викликають сльози"

Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про службу в ЗСУ свого чоловіка Тимура Хромаєва та як їхній син Сашко реагує на це.

Зокрема, знаменитість поділилася, що 10-річний хлопець дуже добре обізнаний у всьому, що відбувається довкола. Бо постійно під час обстрілів моніторить останні новини. Однак, за словами Єфросиніної, нещодавно вона видалила усі групи в месенджері, де Сашко читав про актуальні події. Ведуча зізнається, що попри це син постійно переймається за життя тата й час від часу розмірковує про найгірші сценарії розвитку подій.

"Ми з Тимуром ухвалили рішення, що маємо самі займатися нашими дітьми. Звісно, Сашко переживає. Я видаляю в нього на телефоні телеграм-канали, де він читає та переказує мені новини: "Мамо, сьогодні був обстріл у Запоріжжі, а тато в нас на Запорізькому напрямку. Я зателефоную татові". Він запитує мене, що буде, якщо тата поранять? А що буде, якщо тата вб’ють?", — зворушила зірка в інтерв'ю Elle.

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша зізнається, що їй доволі важко заспокоювати Сашка, адже вона сама ледь стримує емоції розпачу. Однак, коли додому ненадовго приїжджає Тимур, то вона просить його потурбуватися про емоційний стан їхньої дитини.

"Коли Тимур буває вдома, прошу його поговорити із Сашком про те, що сина хвилює. І Тимур завжди знаходить слова, аби заспокоїти його. У мене ці розмови зазвичай викликають сльози. Незважаючи на свою відкритість і бажання допомагати іншим, я все ще почуваюся дуже незахищеною", — додає ведуча.

Нагадаємо, нещодавно співак і військовослужбовець Віталій Козловський показав, як мило проводить час з дружиною та 8-місячним сином-копією. Пара показала прогулянку в осінньому саду в повному складі.

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