Єфросиніна розкрила подробиці скандалів з чоловіком на початку війни і як його знецінювала

Телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна мала часті сварки з чоловіком, військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим, на початку повномасштабного вторгнення.

Так знаменитість розповіла про високий рівень стресу й тривоги на початку війни, який панував у її родині. Маша по 20 годин працювала у прихистках, давала міжнародні інтерв'ю і турбувалася про дітей, зокрема займалася психічним здоров’ям сина Сашка.

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Тим часом на неї вдома чекав коханий, який, за словами зірки, займався лише читанням новин. Розлючена такою ситуацією Єфросиніна не стрималася й сказала: "Від мене користі більше, аніж від тебе". Таким одкровенням Маша поділилася у подкасті "Кохані". Нині блогерка зрозуміла свою помилку й постійно вибачається перед чоловіком за те, що сталося.

У розмові з Настею Зухвалою Маша Єфросиніна також розповіла про те, наскільки важко їй було прийняти рішення про переїзд дітей закордон. І знову не обійшлося без скандалів.

Тимур під час чергових російських обстрілів звернувся до Маші з проханням вивезти дітей з України. Телеведуча категорично відмовлялася та зопалу запропонувала йому поїхати замість неї. Змінившись на обличчі коханий різко відреагував у відповідь: "Ти допустила думку, що я можу втекти? Ще б краще запропонувала у себе під спідницею, щоб я одразу там здох". Зрештою знаменитість не мала жодного іншого вибору, окрім як погодитися.

Чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Діти подружжя наразі перебувають закордоном. Сином опікується бабуся у Польщі, а старша донька Нана продовжує навчатися в одному з європейських університетів. Сам Тимур Хромаєв вступив до лав ЗСУ. Нещодавно захисник ділився, що бачився з музикантом Святославом Вакарчуком, який приїздив до українських бійців на передову.

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