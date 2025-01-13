Єфросиніна розкрила правду про дружбу з Поляковою та якою зірка є насправді: "Ми досить різні"

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла подробиці про дружбу зі співачкою Олею Поляковою.

Подруги доволі часто бачаться й навіть ведуть спільні проєкти. А нещодавно Маша погостювала у артистки в заміському будинку та насолодилася відпочинком. Утім, у фотоблогу ведуча розповіла, що насправді раніше їй доволі важко давалася дружба через невміння приділяти їй час. Але виявилося, що треба було просто дочекатися, допоки з'являться друзі, які повністю сприймуть її такою, якою вона є.

"Хочу написати про це. Бо це моя тригерна тема. В мене завжди було мало подруг – я не дуже вмію дружити в класичному розумінні цього явища, не вмію приділяти цьому достатньо часу та уваги. Життя також, на жаль, змусило мене не поспішати впускати в нього нових жінок. Але близькі моєму серцю подруги просто це прийняли та люблять мене такою. І вони точно знають, що я дуже віддана, і завжди віддам все, якщо їм потрібна", - ділиться Маша.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Однією з таких подруг для Єфросиніної є Полякова. Знаменитість каже, що хоч вони й різні, але вона завжди знаходять одна в одній підтримку й комфорт. І навіть поза камерами наодинці вони чудово проводять час.

"Цікаво, що й Оля така сама, хоча ми досить різні. Ми бачимося поза знімальними майданчиками та виступами всього кілька разів на рік. Але, коли бачимося, то це і є для нас жіноча дружба: нам цікаво разом та комфортно. Ми можемо насміятися до болі в животах і поплакати. Можемо довірити одна одній все", - зазначила Єфросиніна.

Крім того, ведуча розкрила найкращі якості співачки. За словами Маші, Оля значно відрізняється від публічного образу: "Вона дуже турботлива, насправді, тихіша та поміркованіша, ніж ви бачите її в соцмережах… Так само, мабуть, як і я. Ми просто жінки зі своїми мріями, проблемами, недоліками, турботами та слабкостями".

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна з чоловіком і дітьми поїхала на відпочинок і розкрила, де саме вони були.

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