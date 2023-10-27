Єфросиніна розповіла, чому водила 9-річного сина до низки медичних спеціалістів

Телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна, яка нещодавно публікувала фото свого чоловіка з фронту, поділилася, що її син Саша страждав від російських обстрілів вдвічі більше через свої психологічні особливості.

Дитина тривалий час перебувала під наглядом спеціалістів. Про це зіркова мама розповіла у подкасті "Кохані". За її словами, Сашко був пацієнтом психоаналітика, нейрофізіолога та ще декількох фахівців. Причиною стала його надчутлива реакція на звуки, спалахи й інші природні подразники. Ще незадовго до початку війни 9-річний хлопчик розпочинав проходити терапію задля кращої адаптації у школі. Відтак він поступово вчився адекватно сприймати галас дітей, шкільний дзвоник та решту подібних речей.

Син Маші Єфросиніної Сашко / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Повномасштабне вторгнення суттєво поглибило проблему й відобразилося на психічному стані сина Єфросиніної ще сильніше:

"Сашко настільки чутливий, що він був пацієнтом психоаналітика та нейрофізіолога. Тобто у нього є абсолютна чутливість до всього: звуків, спалахів… Ми готували його до школи й працювали над тим, щоб гомін і навіть дзвінок він нормально сприймав, а тут, с*ка, сирени і вибухи щодня", - поділилася Єфросиніна.

Одного разу хлопчик навіть відмовлявся спускатися в укриття, наголошуючи, що "краще померти в ліжку". Після цих слів Маша разом з чоловіком, військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим, прийняли рішення про виїзд хлопчика з України.

Маша Єфросиніна з чоловіком і сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нині Сашко перебуває разом з бабусею у Польщі, хоча час від часу приїздить до Києва, щоб провести час з батьками.

Нагадаємо, що раніше телеведуча Маша Єфросиніна зізнавалася, що була ображена на рішення чоловіка приєднатися до лав ЗСУ. Чоловік знаменитості не погоджував з нею цього рішучого кроку. Згодом образа минула, залишивши по собі хвилювання й сум.

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