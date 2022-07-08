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Єфросиніна розповіла, де зараз її чоловік і про їхню романтичну зустріч після тривалої розлуки: "Чудовий мій секс"

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Єфросиніна розповіла, де зараз її чоловік і про їхню романтичну зустріч після тривалої розлуки: "Чудовий мій секс"

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна не так давно вперше після тривалої розлуки зустрілася зі своїм чоловіком.

У новому випуску шоу "Дорослі дівчата", яке Маша Єфросиніна веде разом з Олею Поляковою, ведуча зізналася, якою була її зустріч з чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим.

За словами Єфросиніної, наразі її чоловік перебуває у складі добровольчого загону і проходить навчання. Ведуча зізналася, що коханий приїхав до Варшави, де вона також перебувала, по гуманітарний вантаж:

"Було непросто. Ми дуже змінилися. Він зараз у складі добровольчого загону, він проходить навчання, він весь на військовому, вони готуються. Він вже бачив дуже багато всього. Він приїхав до мене у Варшаву за гуманітарним вантажем. А я зі своїм німецьким побутом, купою роботи, купою стресу. І в нас була така якась дивна вібрація", - поділилася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Проте, Полякова нагадала, що у попередній програмі Єфросиніна кричала, що в неї два місяці не було сексу. І поцікавилася, чи вийшло все зараз:

"Так. Чудовий мій секс, який полагодив. Більше того, виявляється, через 20 років стосунків може бути секс дуже новий. Бо дуже скучили одне за одним. Тому що з'ясувалося, що ми на 2,5 місяці не розставалися ніколи з моїм чоловіком. І в цьому є теж певна краса", - прокоментувала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Своєю чергою Оля Полякова зізналася, що за мирних часів у неї було багато претензій до чоловіка. Однак, коли артистці довелося виїхати з дітьми за кордон, їхнє спілкування з коханим стало дуже ніжним:

"Я постійно була невдоволена чимось. І сьогодні ми спілкуємося дуже тепло. Ми так ніколи не спілкувалися, він дуже сумує за нами і ми за ним сумуємо. Тобто "Оля", "Вадюся", - сказала Полякова.

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