Єфросиніна розповіла, як через чоловіка ледь не зірвалася поїздка до Мексики: "Я так ридала"

У зірки та її сім’ї був шанс не потрапити на омріяний відпочинок просто перед вильотом.

Відома українська телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна, яка нещодавно відпочивала у Мексиці, зізналася, що відпустка була на межі зриву.

Так, за дві години до вильоту чоловік зірки Тимур Хромаєв виявив, що в нього прострочений паспорт. Про це знаменитість розповіла у програмі "Світське життя".

"У нас є такий ритуал - ми вже спакували валізи, сіли, Тимур любить посидіти на доріжку, обкластися дітьми, а я завжди кажу останню фразу: "Паспорти перевірив?". Ось я кажу завжди цю фразу, вони завжди жартують наді мною і от він відкриває паспорт, а в нього він вже три дні як прострочений і це було просто жахливо. Навіть сусіди прибігли, я так ридала, сказали: "Боже, ви що, її ріжете?". Цей паспорт був у нас в руках сто разів, ми перевіряли, чи є в нас американська віза, місце для штампів, але ми не подивилися на ту дату", – пригадала Маша.

Знаменитість так була налаштована відсвяткувати день народження біля океану, що підняла на вуха усіх. Завдяки знайомим Тимуру швидко зробили документ.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна у парео влаштувала дефіле в Мексиці. Ведуча відсвяткувала день народження 25 травня.

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