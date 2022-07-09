Єфросиніна та Полякова пояснили, чому не можуть перейти на українську мову

Зокрема, Оля Полякова та Маша Єфросиніна пояснили, чому не можуть вести своє шоу "Дорослі дівчата" українською мовою.

За словами зірок, у програмі глядачі звикли до них, як таких, що не підбирають слів, фантанують і між ними відбувається своя хімія. Саме тому, пояснюють знаменитості, їм легше писати "Дорослих дівчат" російською мовою.

"Тому що ми до цього так, дійсно, весь час говорили російською – і вдома, і між собою. Ми хочемо говорити українською, ми вивчаємо мову, ми все для цього робимо. Але щоб ось так, у приватній розмові, як з подругою на кухні, так українською, на жаль, не вийде. І вам самим буде не цікаво дивитися бекаючих, мекаючих, тих, які підбирають слова , ваших улюблених "Дорослих дівчат", - зазначила Полякова.

Своєю чергою, Єфросиніна додала, що вони говорять українською, але, на жаль, не так добре, щоб гарно та швидко викласти свої думки:

"Оля співає українських пісень, я перевела свій Instagram, коли я можу виправити помилки, поміркувати над текстом. Там, де нас захоплюють емоції, там, де ми швидко маємо викласти свої думки, там де відбувається щось тригерне та животрепетне, у мене, наприклад, не виходить. Не виходить жартувати, і в нас нема цієї хімії", - пояснила Єфосиніна.

Наразі зірки у "Дорослих дівчатах" відповідатимуть на запитання глядачів. І Маша з Олею домовилися спробувати відповідати на українськомовні запитання українською мовою.

За словами Марії, вони підняли це питання, оскільки розуміють агресію і розуміють, чому її так багато стосовно російської мови у їхній передачі.

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