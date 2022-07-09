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Єфросиніна та Полякова пояснили, чому не можуть перейти на українську мову

Єфросиніна та Полякова пояснили, чому не можуть перейти на українську мову

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Єфросиніна та Полякова пояснили, чому не можуть перейти на українську мову

Ведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова у новому випуску свого проєкту "Дорослі дівчата" торкнулися мовно питання.

Зокрема, Оля Полякова та Маша Єфросиніна пояснили, чому не можуть вести своє шоу "Дорослі дівчата" українською мовою.

За словами зірок, у програмі глядачі звикли до них, як таких, що не підбирають слів, фантанують і між ними відбувається своя хімія. Саме тому, пояснюють знаменитості, їм легше писати "Дорослих дівчат" російською мовою.

"Тому що ми до цього так, дійсно, весь час говорили російською – і вдома, і між собою. Ми хочемо говорити українською, ми вивчаємо мову, ми все для цього робимо. Але щоб ось так, у приватній розмові, як з подругою на кухні, так українською, на жаль, не вийде. І вам самим буде не цікаво дивитися бекаючих, мекаючих, тих, які підбирають слова , ваших улюблених "Дорослих дівчат", - зазначила Полякова.

Своєю чергою, Єфросиніна додала, що вони говорять українською, але, на жаль, не так добре, щоб гарно та швидко викласти свої думки:

"Оля співає українських пісень, я перевела свій Instagram, коли я можу виправити помилки, поміркувати над текстом. Там, де нас захоплюють емоції, там, де ми швидко маємо викласти свої думки, там де відбувається щось тригерне та животрепетне, у мене, наприклад, не виходить. Не виходить жартувати, і в нас нема цієї хімії", - пояснила Єфосиніна.

Наразі зірки у "Дорослих дівчатах" відповідатимуть на запитання глядачів. І Маша з Олею домовилися спробувати відповідати на українськомовні запитання українською мовою.

За словами Марії, вони підняли це питання, оскільки розуміють агресію і розуміють, чому її так багато стосовно російської мови у їхній передачі.

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