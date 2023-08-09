Єфросиніна топлес різко відповіла Остапчуку та Буше: "Де хочу, там і голю себе"

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна не лишилася осторонь скандалу, в який потрапили Володимир Остапчук, Позитив та Богдан Буше.

На сторінці в Instagram Єфросиніна розмістила селфі, де зображена топлес. Знаменитість різко відповіла чоловікам, які дозволили собі образливі висловлювання в бік жінок:

"Де хочу, там і голю себе.. а не тому, що маю це для когось робити. Як хочу, так і стрижуся, а не тому, що маю підходити під чийсь типаж. Який маю настрій, так і вдягаюся, а не так, як має одягатися жінка в моєму віці. Коли хочу, тоді і вагітнію. А не тому, що маю встигнути до певного віку. Не хочу, не вагітнію.. Як хочу, такий і маю вигляд. А не так, який маю мати вигляд на чиюсь думку. Для себе, дівчата, кожна з нас і є 10 з 10. І була б завжди, якби не вилупки, які все наше життя вважають за потрібне вказувати на те, що щось в нас не так", - написала у фотоблогу Єфросиніна.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Також Маша теж дала пораду тим чоловікам, які дозволяють собі критикувати зовнішній вигляд жінки: "Спершу візьміть сантиметри, та позамірюйте собі те, що дуже добре пояснить вам, чому саме там наразі перебувають ваші мізки".

Нагадаємо, днями у скандал потрапили Позитив, Богдан Буше та Володимир Остапчук. У програмі "Мекнув питайте" вони дозволили собі обговорити тему депіляції жінок. І, мовляв, що непоголена жінка для них "не ок". Буше, своєю чергою додав, що "дівчина без депіляції не може бути 10 з 10".

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