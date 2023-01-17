Єфросиніна у день народження Полякової показала її чесне фото: "Ніхто не знає її такою"

Українська ведуча Маша Єфросиніна привітала свою подругу, українську виконавицю Олю Полякову з днем народження.

У фотоблогу Маша адресувала Олі зворушливий допис. Ведуча зазначила, що по-справжньому зблизилася з виконавицею від початку повномасштабної війни. Маша зазначила, що Оля її багато чому вчить, зокрема, знаходити приємні моменти навіть у тяжкі часи, а також не сприймати близько до серця образи.

"Хочу, щоб всі сьогодні знали, що ти дуже добра й чуйна. Що твоїй чесності можуть повчитися всі, хто себе за таких лише видає, адже це велика сміливість - вміти в обличчя говорити, що думаєш. Я особисто вчуся в тебе легше реагувати на образи від інших, вмінню легко пробачати. Та головне, чому ти вчиш мене всю велику війну - вміти насолодитись моментом щастя, навіть якщо він короткий", - написала Маша.

Оля Полякова, Маша Єфросиніна

Єфросиніна побажала Поляковій не втрачати вміння насолоджуватися життям і так само відкривати для себе все нове із захопленням. Ведуча також побажала Олі і далі милуватися своїм відображенням у дзеркалі.

"Зірко, я знаю всі твої переживання! І я дуже щаслива, що багато випробувань ми пройшли, тримаючись за руки! І вийшли з них сильнішими! А бажаю я тобі жіночого - нехай ти ще сто років насолоджуватимешся своїм відображенням в дзеркалі, нехай твої доньки завжди відчуватимуть в тобі потребу! Нехай ця твоя жадібність до життя не вщухає! Люблю тебе!", - зазначила Маша.

Єфросиніна також показала чесне фото Олі Полякової. Маша сфотографувала співачку після знімань їхнього проєкту. Виконавиця тоді була втомленою, закутаною у ковдри та у власних роздумах.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Для мене ти рідна та найкрасивіша на цьому фото - ти сиділа після двох днів наших знімань на вулиці, укутавшись у всі ковдри світу, змерзла та втомлена, у своїх роздумах, що робити далі… Я зловила цей момент, а ти просто підняла не мене свої красиві очі і навіть не буркнула, щоб я тебе таку не знімала. Пам'ятаю, я подумала: "Ну, ніхто ж не знає її такою", - поділилася Маша.

Нагадаємо, Оля Полякова 17 січня святкує день народження. Виконавиці виповнюється 44 роки. З нагоди свята артистка звернулася до прихильників та попросила про особливий подарунок.

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