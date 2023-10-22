Єфросиніна висловилася про виступ Полякової на скандальному весіллі колишніх прокурора і співробітниці ДБР

Ведуча зазначила що ця ситуація є показовою в багатьох моментах.

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна вперше відреагувала на виступ її колеги за проєктом "Дорослі дівчата", співачки Олі Полякової на скандальному весіллі у Львові.

Тоді, нагадаємо, пишне святкування влаштували експрокурор Ростислав Ільницький та колишня співробітниця ДБР Роксолана Москва. На їхньому весіллі, окрім Полякової, заспівали Олександр Пономарьов і Дзідзьо, а тамадою був Григорій Решетнік.

Єфросиніна зазначила, що ця ситуація стала показовою в дуже багатьох моментах. Ведуча пояснила, що старі схеми щодо замовлення артиста на приватну вечірку вже не працюють. В час повномасштабної війни виконавець має ретельно перевіряти, для кого виступає.

Маша Єфросиніна про виступ Полякової на скандальному весіллі у Львові / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна додала, що суспільство своєю реакцією на це весілля "покарало артистів принаймні психологічно", адже морально таке витримати непросто і що всі вже зробили висновки:

"Так. Це новий урок для артистів. Раніше всім, як артистам, так і суспільству було однаково, хто де виступає. Або, якщо не однаково, то принаймні ніхто нікого на вили не підіймав! Зараз обурення суспільства очевидне, часи буремні, тож так, артистам треба передивитися свої дії щодо факторів, які впливають на їхнє рішення щодо того, де як, і для кого виступати. Старі норми вже не працюють", - сказала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова разом ведуть проєкт "Дорослі дівчата" / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що Оля Полякова, Діздзьо, Олександр Пономарьов потрапили у скандал після того, як виступили на помпезному весіллі у Львові колишніх прокурора і співробітниці ДБР Ростислава Ільницького та Роксолани Москви. Суспільство обурило те, як саме, з розмахом, молодята відгуляли свято. Так само чимало грошей було витрачено на святкування. Лише весільний торт оцінили в понад 100 тисяч гривень.

Зазначимо, що сама Оля Полякова вже теж прокоментувала цей скандал і зізналася, що не знала, для кого співала.

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