Єфросиніна возз'єдналася з чоловіком після довгої розлуки й показала, чим він її дивує

Тимур Хромаєв повернувся зі служби додому.
Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна поділилася радісною звісткою, на яку вона так довго очікувала.
Так, напередодні Різдва додому зі служби в ЗСУ повернувся чоловік зірки Тимур Хромаєв. Тож здійснилося найзаповітніше бажання Маші – побути поруч з родиною на новорічні свята. Тим паче нещодавно до Києва з-за кордону повернулася 20-річна донька подружжя Нана. Тож попереду на сімейство чекає безліч щасливих митей разом. Щоправда, як довго військовий зможе бути вдома, зірка не розкривала.
У своїх сторіз Єфросиніна не стала показувати дітей, але залюбки показала ранкову рутину коханого-воїна. Зокрема, як вона милувалася, коли Тимур готував на кухні сніданок. Ведуча також похизувалася приготованою стравою – омлетом з різноманітними овочами.
"Все, що мені потрібно на Різдво – ти й твої неперевершені сніданки", - написала знаменитість, звернувшись до чоловіка-захисника.
Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала показала, як з усією родиною насолоджується різдвяним періодом. Зокрема, поділилася фото з чоловіком і трьома синами та як вони ходили до головної ялинки Києва на Софійську площу.
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