Єфросиніна возз'єдналася з чоловіком після довгої розлуки й показала, чим він її дивує

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна поділилася радісною звісткою, на яку вона так довго очікувала.

Так, напередодні Різдва додому зі служби в ЗСУ повернувся чоловік зірки Тимур Хромаєв. Тож здійснилося найзаповітніше бажання Маші – побути поруч з родиною на новорічні свята. Тим паче нещодавно до Києва з-за кордону повернулася 20-річна донька подружжя Нана. Тож попереду на сімейство чекає безліч щасливих митей разом. Щоправда, як довго військовий зможе бути вдома, зірка не розкривала.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

У своїх сторіз Єфросиніна не стала показувати дітей, але залюбки показала ранкову рутину коханого-воїна. Зокрема, як вона милувалася, коли Тимур готував на кухні сніданок. Ведуча також похизувалася приготованою стравою – омлетом з різноманітними овочами.

Маша Єфросиніна зі сніданком від чоловіка / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Все, що мені потрібно на Різдво – ти й твої неперевершені сніданки", - написала знаменитість, звернувшись до чоловіка-захисника.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала показала, як з усією родиною насолоджується різдвяним періодом. Зокрема, поділилася фото з чоловіком і трьома синами та як вони ходили до головної ялинки Києва на Софійську площу.

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