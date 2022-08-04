Єфросиніна вперше прокоментувала мовний скандал, у який потрапила разом з Поляковою

Так, ще на початку липня Єфросиніна та Полякова в новому випуску проєкту "Дорослі дівчата" заявили, що не можуть вести своє шоу українською мовою, адже їм легше робити це російською.

Та на ці висловлювання знаменитостей зі шквалом критики відреагували їхні зіркові колеги, а також прихильники.

Якщо ж Оля відповіла хейтерам, то Маша тривалий час намагалася не торкатися цього запитання. Утім, ведуча все ж вирішила пояснити свою позицію щодо цього скандалу.

Оля Полякова та Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зірка переконана, що насправді їх за це захейтили небагато людей. Утім, маси відреагували на цей шквал критики.

"Люди відреагували на що? Вони відреагували на жахливі, страшенні, бездарні образи, які зробили про мене. Просто сіли там кілька чуваків і дві тьоті і просто облили мене лайном. Від цього пішли заголовки, які звичайно долетіли вже до загальної маси людей. Заголовки не на мою користь. Вони кричущі були тим, що я відмовляюся говорити українською. І ось тут воно вже долетіло до тих людей, для яких ця тема є дуже болючою. І я їх розумію. Бо коли тобі болить і ти читаєш, що вона, с*ка така, відмовляється говорити українською, ти приходиш до неї в коменти і бажаєш взагалі, щоб її діти були вбиті рашистами і зґвалтовані", - емоційно висловилася Маша в інтерв'ю "Радио НВ".

Маша зазначила, ще до початку повномасштабної війни у публічному просторі розмовляє українською, а також веде блог державною мовою.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Далі відбулося те, що ти нічого не можеш зробити. Ти не будеш виходити і доводити всім, що твій Instagram вже давно українською, що від першого дня війни і до того, що всі інтерв'ю і проєкти, Євробачення, статті, блоги — все я вела українською, що було в публічному полі. Що я дала російською мовою інтерв'ю лише каналам, які мовили російською на весь світ на російськомовну аудиторію. Чомусь ніхто мене на вила не підіймав за мої звернення у березні і у квітні", - обурилася Маша.

Єфросиніна переконана, що комусь була потрібна така реакція людей. На думку ведучої, таким чином намагаються розколоти українців на два табори.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я розділяю страшенний період цього цькування на два моменти. Комусь було потрібно, щоб люди так зреагували. Реакцію людей я поважаю. Я не збираюся ставати амбасадором мовного питання в нашій країні", - додала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно відомий український телеведучий Олексій Суханов заступився за Машу Єфросиніну та Олю Полякову, яких зацькували в Мережі через мовне питання.

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