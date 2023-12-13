Єфросиніна вперше прокоментувала скандал після інтерв'ю з Трінчер і нарвалася на хейт

Ведуча Маша Єфросиніна вперше відреагувала на хейт, який вилився на неї після інтерв'ю зі співачкою Анною Трінчер.

Ведуча зазначила, що її слова перекрутили і така реакція показала, що на сьогодні більшість людей обирає знущатися і не звертати уваги на те, що "за кожного з нас зараз гине цвіт нації":

"Минулого тижня мою фразу "поранені хлопці лежать в лікарнях без знеболення" більшість послідовників професійного маніпулятора перевернули в іронічний дротик – всім страшенно подобалося цим тикати мене, перекручуючи сенси, які були вкладені мною в запитання до Ані Трінчер. Але це й підсвітило те, яка кількість людей сьогодні обирає знущатися, висміювати… а, головне, ігнорувати той факт, що в нас реально переповнені лікарні, що реально за кожного з нас зараз гине цвіт нації!.." – наголосила Єфросиніна.

Про це вона написала в анонсі до свіжого інтерв'ю з ветераном війни Олександром "Тереном", який на фронті втратив обидві ноги.

"Терен" для мене абсолютний приклад, в тому числі, саме у соціальній відповідальності – це єдине, що я вважаю важливим сьогодні, коли ти впливовий і маєш велику аудиторію. На чиїсь статки мені завжди було фіолетово, і за свої я не збираюся виправдовуватись. Я за те, щоб брати приклад з таких людей, як Саша. Щоб такі, як він, формували обличчя нашої країни, а не агресивний маркетинг та примітивізм маніпуляторів", - зазначила Єфросиніна.

Маша Єфросиніна про скандал після інтерв'ю з Трінчер / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Втім, така реакція ведучої на її інтерв'ю з Трінчер породила багато запитань у її підписників:

Ви самі перекрутили сенси. Вам прилетіло за те, що ви напали на дівчинку за подарований їй Porsche, при цьому сидячи в Cartier і дорогому мейку

Тобто Єфросініна запитує у блогера, нащо ти виставляєш все на показ? Це все одно, що запитати у співачки, нащо ти співаєш?

То ви б Машо, може, запросили до себе на екзамен міністра охорони здоров'я і запитали б у нього, чому в лікарні немає знеболювальних?

Візьміть краще інтерв'ю у Кравець і запитайте в неї, чи на часі фінансувати з державного бюджету її проєкт, вартістю у 27 млн

Проте інші юзери заступилися за Єфросиніну і зауважили, що вона все правильно зробила:

Марія все правильно Ані сказала, ніхто подарунки не забороняє, але в час війни горя та сліз, можна утриматись від трансляції мажорного життя

Маша запитала: "Навіщо це робити на показ?" А не нападала на дівчинку за сам подарунок

Все ви вірно запитали в Трінчер. Я вас підтримую

Як відомо, під час розмови з Анною Трінчер Єфросиніна дорікнула їй, що вона хизувалася в соцмережах коштовним подарунком від ексчоловіка Волошина. Маша зазначила, що поки артистка виставляє своє дороге життя, у лікарнях нема знеболювальних.

Після цього колишній чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин дорікнув й самій Маші Єфросиніній. Мовляв, вона критикує співачку за показ гарного життя, а сам на інтерв'ю сидить у прикрасах від Cartier, які коштують тисячі доларів.

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