Єфросиніна вперше прокоментувала скандал після інтерв'ю з Трінчер і нарвалася на хейт

Ведуча зазначила, що сенс її запитання до артистки перекрутили.
Ведуча Маша Єфросиніна вперше відреагувала на хейт, який вилився на неї після інтерв'ю зі співачкою Анною Трінчер.
Ведуча зазначила, що її слова перекрутили і така реакція показала, що на сьогодні більшість людей обирає знущатися і не звертати уваги на те, що "за кожного з нас зараз гине цвіт нації":
"Минулого тижня мою фразу "поранені хлопці лежать в лікарнях без знеболення" більшість послідовників професійного маніпулятора перевернули в іронічний дротик – всім страшенно подобалося цим тикати мене, перекручуючи сенси, які були вкладені мною в запитання до Ані Трінчер. Але це й підсвітило те, яка кількість людей сьогодні обирає знущатися, висміювати… а, головне, ігнорувати той факт, що в нас реально переповнені лікарні, що реально за кожного з нас зараз гине цвіт нації!.." – наголосила Єфросиніна.
Про це вона написала в анонсі до свіжого інтерв'ю з ветераном війни Олександром "Тереном", який на фронті втратив обидві ноги.
"Терен" для мене абсолютний приклад, в тому числі, саме у соціальній відповідальності – це єдине, що я вважаю важливим сьогодні, коли ти впливовий і маєш велику аудиторію. На чиїсь статки мені завжди було фіолетово, і за свої я не збираюся виправдовуватись. Я за те, щоб брати приклад з таких людей, як Саша. Щоб такі, як він, формували обличчя нашої країни, а не агресивний маркетинг та примітивізм маніпуляторів", - зазначила Єфросиніна.
Втім, така реакція ведучої на її інтерв'ю з Трінчер породила багато запитань у її підписників:
- Ви самі перекрутили сенси. Вам прилетіло за те, що ви напали на дівчинку за подарований їй Porsche, при цьому сидячи в Cartier і дорогому мейку
- Тобто Єфросініна запитує у блогера, нащо ти виставляєш все на показ? Це все одно, що запитати у співачки, нащо ти співаєш?
- То ви б Машо, може, запросили до себе на екзамен міністра охорони здоров'я і запитали б у нього, чому в лікарні немає знеболювальних?
- Візьміть краще інтерв'ю у Кравець і запитайте в неї, чи на часі фінансувати з державного бюджету її проєкт, вартістю у 27 млн
Проте інші юзери заступилися за Єфросиніну і зауважили, що вона все правильно зробила:
- Марія все правильно Ані сказала, ніхто подарунки не забороняє, але в час війни горя та сліз, можна утриматись від трансляції мажорного життя
- Маша запитала: "Навіщо це робити на показ?" А не нападала на дівчинку за сам подарунок
- Все ви вірно запитали в Трінчер. Я вас підтримую
Як відомо, під час розмови з Анною Трінчер Єфросиніна дорікнула їй, що вона хизувалася в соцмережах коштовним подарунком від ексчоловіка Волошина. Маша зазначила, що поки артистка виставляє своє дороге життя, у лікарнях нема знеболювальних.
Після цього колишній чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин дорікнув й самій Маші Єфросиніній. Мовляв, вона критикує співачку за показ гарного життя, а сам на інтерв'ю сидить у прикрасах від Cartier, які коштують тисячі доларів.
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