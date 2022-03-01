Єфросиніна закликала росіян йти на мітинги: "Ви можете знести йо**ну людину, яка з’їхала з глузду"

Ведуча записала емоційне відео.
Українська телеведуча Марія Єфросиніна закликала росіян виходити на мітинги.
Зокрема, у своєму Instagram ведуча спробувала донести росіянам, що вони вірять у пропаганду. Вона наголосила, що Путін – "бридка тварюка". Він надає розпорядження стріляти у мирних людей, окрім того, політик порушив правила мирних перемовин. Зокрема, коли велися перемовини, російські війська продовжували обстріли.
"Судячи з того, що я досі не отримала жодного дзвінка та повідомлення зі словами підтримки від найближчих родичів, які в мене взагалі залишилися в цьому житті: мого рідного дядька, який живе в Пітері, моєї рідної тітки, яка живе в Керчі. Я роблю висновок, що мізки вам продовжують прошивати з колосальною пропагандистською силою. Ваш диктатор – це бридка тварюка, яка віддає розпорядження вбивати людей. Ваш бридкий тиран із забальзамованим обличчям, за яким сумує мавзолей ваш їб***й, порушив навіть правила перемовин", - емоційно сказала Єфросиніна.
Ведуча закликає росіян не боятися та виходити на мітинги, адже вони можуть зупинити "одну людину, яка з’їхала з глузду". Єфросиніна говорить, аби вони не боялися того, що їх можуть посадити до в’язниці. Тим більше, першою чергою, росіяни мають боротися за свою свободу.
"150 млн населення країни сидить вдома, не виходить на вулиці, боїться ЗАКів, чи у що вас там забирають? То з мізками пи**а у вас. Ви боїтеся поліцейських? Якщо вас, бл*ть, вийде мільйон на вулиці Москви, ви ще зможете продовжувати жити та дивитися у вічі своїм дітям. Ви зможете ще дихати цим повітрям. Ви маєте вийти на вулиці. Лише ви можете знести одну йо**ну людину, яка, на**й, з’їхала з глузду. Відстоюйте своє право жити, відстоюйте своє право бути людьми вільними, а не зомбі", - говорить ведуча.
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З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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