Єфросиніна згадала, як Кіркоров випрошував ролі у Зеленського: "Він же просто як прилипало"

Пропутінський артист знявся майже в усіх комедіях "Кварталу 95".

Ведуча Маша Єфросиніна пригадала, як російський пропутінський співак Філіп Кіркоров випрошував у нинішнього президента України Володимира Зеленського ролі у фільмах.

Про це Єфросиніна розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук для власного YouTube-каналу ведучої. Зокрема, Єфросиніну обурює те, що за мирних часів Кіркоров активно гастролював Україною, давав тут безліч концертів, його обожнювали українці, він знімався в наших мюзиклах та фільмах.

А тепер, єдине що з себе зміг видавити Кіркоров в рамках війни Росії проти України це те, що треба звільнити Віктора Медведчука, якого затримала СБУ.

Єфросиніна поділилася, що, виявляється, Кіркоров дуже наполегливо просив Зеленського, у якого була виробнича компанія, знімати його у своїх фільмах:

"Кіркоров знімався у кіно. Його ніде взагалі не знімали у фільмі, як виробнича компанія нашого теперішнього президента. Мені Володимир Олександрович сам свого часу розповідав, що "під Філіпа ми пишемо ролі, тому що він телефонує, виписує, ви ж там не забудьте мене взяти, покликати, я ж не зможу без вас". Він знявся у всіх комедіях. Йому хоч і маленьку, але роль писали. Він же просто як прилипало, як лазневий лист на сідницях, тому що його в цю Україну просто вабило. Ти пернатий індик, що ж ти городиш? Яке до біса звільніть Віктора? Що тобі зробили? Куди тобі вдули газ маразматичний. Ти ж згадай, як тебе тут вилизували, дурня", - сказала емоційно Маша.

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