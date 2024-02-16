Єфросиніна зі сльозами на очах привітала доньку з 20-річчям і показала її рідкісне фото

Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла, що сьогодні, 16 лютого, день народження святкує її донька Нана.

Дівчині виповнилося 20 років. З цієї нагоди зіркова мама у себе в Instagram поділилася архівним знімком, на якому її донька зображена у трирічному віці.

"Сьогодні тобі виповнилось 20 років, моя єдина й неповторна Нана. Я люблю тебе! Люблю сильно й безмежно. І бажаю лише щасливої долі!" - прокоментувала світлину Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з донькою / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Згодом у сторіз ведуча запостила коротке відео. У ньому Маша зі сльозами на очах поностальгувала за тим, як 17 років тому вони робили фото з маленькою Наною. Разом з тим зіркова мама пояснила, що не ділиться свіжою світлиною з донькою, бо дівчина не хоче публічності і Єфросиніна поважає особисті кордони доньки:

"До 20 років донька дозволяла мені пубілкувати хоча б 16 лютого своє фото. Зараз заборонила і сказала, що можеш лише там, де я маленька. Я поважаю її право на особисті кордони, тому вибрала фото, де їй три роки. Щось мене сьогодні сильно криє. Не через те, що вона не дозволяє пубікувати фото. Ні. Мені навпаки подобається, що в нас з нею є свій світ. А що їй 20", - сказала, витираючи сльози Єфросиніна.

Маша Єфросиніна привітала доньку з 20-річним ювілеєм

Донька Маші Єфросиніної Нана / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Згодом ведуча пояснила, що її сьогодні так переповнюють емоції, оскільки вона зрозуміла, що закінчився той етап, коли її донька від неї залежала. І що тепер її донька входить до нового етапу свого життя, коли вона діятиме самостійно, а Маша буде тією мамою, яка просто спостерігатиме за її життям.

Маша Єфросиніна привітала доньку з 20-річчям / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, днями Маша Єфросиніна показала серію знімків зі своїм чоловіком-захисником Тімуром Хромаєвим. Зірка пояснила, чому іноді ображається на коханого.

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