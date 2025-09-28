Єфросиніна емоційно згадала про від’їзд 21-річної доньки за кордон: "Чоловік забороняв телефонувати"

Маша Єфросиніна з донькою Наною / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка раніше розсекретила, що її 21-річна донька Нана навчається на політологиню в університеті Амстердама, поділилася новими подробицями про життя старшої дитини та власні емоції, коли дівчина вперше поїхала за кордон.

Зірка зауважила, що Нана переїхала за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. За словами Маші, відпускати доньку було надзвичайно складно. Ведуча не приховує, що довго не могла стримувати сліз, коли Нана залишила Україну.

"Готуй серветки, готуй пігулки. Нануська поїхала 2020 року й це були постійні сльози. Доходило до того, що мій чоловік просто забороняв мені їй телефонувати, бо я всім робила гірше — я просто ридала", — зізналася знаменитість у шоу "Ближче до зірок".

Маша Єфросиніна з донькою Наною

Тепер, коли Нана вже доросла та здобуває освіту, розлуку мама переживає спокійніше. Маша зазначає, що вони підтримують постійний зв’язок, обмінюються повідомленнями й дзвінками, а кожна зустріч стає особливим святом. Єфросиніна з ніжністю додала, що Нана для неї не лише донька, а й найближча подруга.

Нагадаємо, нещодавно на концерт MONATIK у Києві завітала Маша Єфросиніна з підрослим сином. Також серед глядачів були Кошовий із доньками та інші зірки українського шоубізнесу.