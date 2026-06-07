Єфросиніна на тлі сварки з чоловіком Полякової написала його ім’я на декольте і публічно облаяла

Оля Полякова з чоловіком Вадимом Маша Єфросиніна

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Українська співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна на тлі чуток про серйозний конфлікт возз’єдналися.

Це сталося під час фінального випуску проєкту «Дорослі дівчата». Зірки влаштували справжнє шоу для глядачів, не обійшовши увагою провокативних тем. В Одесі знаменитості вийшли на сцену у контрастних образах — Полякова обрала світле вбрання, тоді як Єфросиніна з’явилася у чорній сукні. Атмосфера заходу була легкою та невимушеною, а гості стали свідками низки кумедних діалогів між зірками.

Одним із найбільш обговорюваних моментів вечора став жарт телеведучої, пов’язаний із чоловіком Полякової — Вадимом Буряковським. Як відомо, декілька місяців тому між ним та Єфросиніною зародилося непорозуміння після його неоднозначних висловлювань на адресу ведучої та її чоловіка Тимура Хромаєва.

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Під час виступу Маша несподівано привернула увагу до свого декольте, продемонструвавши напис із ім’ям «Вадік». Цим жестом вона викликала бурхливу реакцію залу та самої Полякової. Співачка миттєво підхопила жарт і не стримала сміху.

Маша Єфросиніна

«Я вам більше скажу, про це не знає навіть мій чоловік, але дещо тепер на моєму серці назавжди», — пожартувала ведуча зі сцени.

Згодом Оля продовжила гумористичну перепалку, звернувшись до подруги з кумедною пропозицією: «А можна я поцілую це? Я нарешті поцілую ці прекрасні груди». А у відповідь від ведучої отримала лайливе, але з гумором: «Цілуй свого хрича вдома сама». Та співачка продовжувала наполягати, але вже на поцілунку в губи «в останній раз».

Крім того, співачка вручила ведучій букет квітів з нагоди її нещодавнього дня народження. Це ще раз дало зрозуміти, що ворожнечі між подругами немає.

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Оля Полякова та Маша Єфросиніна

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