- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 604
- Час на прочитання
- 2 хв
Єфросиніна підколола Каменських і поскаржилася на можливу "кісту" після тренування зі штангою
Зірка покепкувала із заяв скандальної артистки про мовний перехід.
Українська ведуча та інтерв’юерка Маша Єфросиніна публічно висміяла нашумілий скандал довкола співачки Насті Каменських.
Як відомо, днями Мережа вибухнула мемами про заяву скандальної артистки про нібито появу у неї «кісти» через буцімто мовний перехід. Так, напередодні співачка цілком серйозно заявила, що після переходу на українську мову з російської у неї нібито виникли проблеми з голосом, а психотерапевт пов’язав це зі зміною мови.
Єфросиніна не стала прямо коментувати слова артистки, однак іронічно обіграла абсурдну історію у своєму фотоблогу. Ведуча розповіла, що після інтенсивного тренування в неї сильно заболіла спина. Напередодні вона, за її словами, виконала вправу зі штангою вагою 100 кг. А у результаті запідозрила у себе теж «кісту».
«У мене був приплив енергії. Мій тренер сказав, що я машина. Почути таке — це мотивація. Я вчора тиснула 100 кг якогось дива. А сьогодні я не можу рухатися, в корсеті, бо у мене так болить спина! Мені здається, що я надірвала її. А потім подумала: може, у мене кіста? Глухий кут», — з гумором зазначила Маша.
До слова, після своїх цинічних заяв Настя Каменських загриміла до бази «Миротворця». Центр звинуватив артистку в актах «гуманітарної агресії проти України».
Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала, як Каменських і Потап «перевзувалися» та поступово плямували репутацію.