Єфросиніна підколола Каменських і поскаржилася на можливу "кісту" після тренування зі штангою

Маша Єфросиніна, Настя Каменських / © instagram.com/mashaefrosinina

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Українська ведуча та інтерв’юерка Маша Єфросиніна публічно висміяла нашумілий скандал довкола співачки Насті Каменських.

Як відомо, днями Мережа вибухнула мемами про заяву скандальної артистки про нібито появу у неї «кісти» через буцімто мовний перехід. Так, напередодні співачка цілком серйозно заявила, що після переходу на українську мову з російської у неї нібито виникли проблеми з голосом, а психотерапевт пов’язав це зі зміною мови.

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Єфросиніна не стала прямо коментувати слова артистки, однак іронічно обіграла абсурдну історію у своєму фотоблогу. Ведуча розповіла, що після інтенсивного тренування в неї сильно заболіла спина. Напередодні вона, за її словами, виконала вправу зі штангою вагою 100 кг. А у результаті запідозрила у себе теж «кісту».

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Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

«У мене був приплив енергії. Мій тренер сказав, що я машина. Почути таке — це мотивація. Я вчора тиснула 100 кг якогось дива. А сьогодні я не можу рухатися, в корсеті, бо у мене так болить спина! Мені здається, що я надірвала її. А потім подумала: може, у мене кіста? Глухий кут», — з гумором зазначила Маша.

До слова, після своїх цинічних заяв Настя Каменських загриміла до бази «Миротворця». Центр звинуватив артистку в актах «гуманітарної агресії проти України».

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала, як Каменських і Потап «перевзувалися» та поступово плямували репутацію.

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