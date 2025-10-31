ТСН у соціальних мережах

Єфросиніна показалася у провокативному фотосеті та зізналася, що її найбільше дратує в людях

Телеведуча знялася у пікантному образі та емоційно висловилася про людські недоліки.

Віра Хмельницька
Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна / © пресслужба MONATIK

Телеведуча Маша Єфросиніна вкотре привернула увагу ефектною фотосесією та глибокими роздумами.

У своєму Instagram 46-річна зірка позувала в чорному шкіряному топі, короткій шубці та куртці, демонструючи довгі ноги й впевнену, зухвалу позу. Під стильні чорно-білі кадри Маша поділилася думками про те, які риси та поведінка людей її найбільше дратують. Зірка зазначила, що однією з головних проблем сучасного суспільства є відсутність критичного мислення.

"Небажання людей критично мислити… Поверхневе сприйняття інформації веде до примітивного розуміння світу, а далі — до агресії як способу захистити психіку. Небажання розбиратися в суті робить людину чутливою до пропаганди", — написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Також телеведуча зізналася, що її дратує фамільярність, коли незнайомці дозволяють собі занадто багато в спілкуванні. Третім пунктом у списку зірки стала безкарність зла, зокрема під час війни.

"Багато хто вважає миттєвий перехід на "ти" або хлопання по плечу ознакою дружності. А я бачу в цьому порушення психічних кордонів… Вже майже чотири роки ми живемо у найжахливішому "реаліті", де світ спостерігає за злочинами у прямому ефірі. А про нашу внутрішню безкарність при корупції чи насильстві я взагалі мовчу", — поділилася знаменитість.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна приголомшила відвертими кадрами — телеведуча знялася повністю оголеною, показавши свою бездоганну фігуру. Водночас зірка зробила щиру заяву про прийняття себе, жіночність і впевненість, яка приходить із роками.

