Єфросиніна публічно звернулася до Олени Тополі після "зливу" її інтимного відео: "Зробила неможливе"

Маша Єфросиніна, Олена Тополя

Українська телеведуча та інтерв’юерка Маша Єфросиніна прокоментувала інтимний шантаж Олени Тополі й «злив» її відео.

У фотоблогу зірка зробила допис з публічною підтримкою Олени. Вона разом з іншими зірками українського шоубізу стали на захист Олени та її приватності. Після того, як підозрюваного у шантажі було затримано, Маша зазначила, що пишається сміливістю артистки й це точно стане гарним уроком для інших зловмисників.

«Сьогодні Олена Тополя зробила те, що десятиліттями вважалося неможливим: вона перетворила зброю шантажиста на його ж вирок. Це напад не на одну жінку — це атака на гідність кожної з нас. Шантаж — це не про інтим. Це про контроль. Про спробу керувати страхом, адже нас вчили боятися осуду більше, ніж зла. Олено, ти неймовірна. Твоя сміливість сьогодні дає право на голос тисячам жінок, які досі боялися. Моя абсолютна тобі підтримка», — написала Єфросиніна.

Допис Маші Єфросиніної / © instagram.com/mashaefrosinina

Водночас Маша закликала інших жертв шантажу «не мовчати й говорити першою». Крім того, ведуча поділилася, що «у списках шантажистів часто фігурують імена публічних людей, зокрема і її». Утім, зірка запевняє, що це все технології залякування та й до того ж вона «жодного відео не отримувала».

Нагадаємо, нещодавно після «зливу» інтимного відео Олени Тополі на зв’язок вийшов її ексчоловік Тарас. Він зробив припущення, хто міг опинитися шантажистом насправді.