Єфросиніна розсекретила свої заробітки й як з чоловіком-військовим ділить бюджет: "Є пасивний дохід"

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

Реклама

Телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла про свої заробітки під час війни та сімейний бюджет.

За словами Маші, лише одного її YouTube-контенту для фінансової стабільності замало, адже основні виплати надходять завдяки рекламним інтеграціям. Водночас важливим джерелом доходу стали її публічні виступи. Єфросиніна також додала, що заробляє завдяки соцмережам і рекламі там. Натомість у своєму благодійному Фонді вона принципово не отримує жодної винагороди.

«Якби тільки YouTube займалася, то не вижила би. В YouTube це інтеграції. Ще одне джерело доходу — виступи. Я від 2015 року працюю як жіноча спікерка. Неймовірно радію тому, що запити на це не припиняються. Бо так сталося, що я стала затребуваною в жінок. Вони купують на це квитки. Зазвичай я хедлайнерка форумів, конгресів. Мене запрошують за кордон виступати перед українками. Мені за це платять. У соцмережах є інтеграції. У фонді я не отримую нічого взагалі — це моя позиція», — розповіла Маша в інтерв’ю «Економічній правді».

Реклама

Маша Єфросиніна / © пресслужба MONATIK

Окремо Маша підкреслила, що має пасивний дохід завдяки інвестиціям у цінні папери, зробленим ще до початку війни. Свого часу на таке рішення зірку наштовхнув її чоловік Тимур Хромаєв, який ніні служить в ЗСУ.

«У мене є пасивний дохід. Ще задовго до війни мій чоловік, а він фінансист, порадив мені вкластися в цінні папери. Вклалася добряче, багато своїх збережень. Вмію крутитися», — зізналася ведуча.

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

Щодо фінансової участі чоловіка, Єфросиніна уточнила, що він продовжує підтримувати родину, попри службу. І саме він спонсорує навчання їхньої старшої доньки Нани за кордоном. Проте ведуча не приховує, що більшість витрат нині покриває все ж вона сама.

«Він заробляє гроші на службі. Він платить за дітей. Він утримує нашу доньку за кордоном. У них свої домовленості. Він не зняв своєї відповідальності за людину. Просто що лягло більше на мене. Важко про це говорити, але це мій вибір. Це наша домовленість», — додала зірка.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Сагайдачна здивувала заявою про зміну професії на початку повномасштабного вторгнення та що саме їй тоді приносило дохід.