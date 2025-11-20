- Дата публікації
Єфросиніна розсекретила свої заробітки й як з чоловіком-військовим ділить бюджет: "Є пасивний дохід"
Ведуча також розкрила, хто фінансово опікується навчанням доньки за кордоном.
Телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла про свої заробітки під час війни та сімейний бюджет.
За словами Маші, лише одного її YouTube-контенту для фінансової стабільності замало, адже основні виплати надходять завдяки рекламним інтеграціям. Водночас важливим джерелом доходу стали її публічні виступи. Єфросиніна також додала, що заробляє завдяки соцмережам і рекламі там. Натомість у своєму благодійному Фонді вона принципово не отримує жодної винагороди.
«Якби тільки YouTube займалася, то не вижила би. В YouTube це інтеграції. Ще одне джерело доходу — виступи. Я від 2015 року працюю як жіноча спікерка. Неймовірно радію тому, що запити на це не припиняються. Бо так сталося, що я стала затребуваною в жінок. Вони купують на це квитки. Зазвичай я хедлайнерка форумів, конгресів. Мене запрошують за кордон виступати перед українками. Мені за це платять. У соцмережах є інтеграції. У фонді я не отримую нічого взагалі — це моя позиція», — розповіла Маша в інтерв’ю «Економічній правді».
Окремо Маша підкреслила, що має пасивний дохід завдяки інвестиціям у цінні папери, зробленим ще до початку війни. Свого часу на таке рішення зірку наштовхнув її чоловік Тимур Хромаєв, який ніні служить в ЗСУ.
«У мене є пасивний дохід. Ще задовго до війни мій чоловік, а він фінансист, порадив мені вкластися в цінні папери. Вклалася добряче, багато своїх збережень. Вмію крутитися», — зізналася ведуча.
Щодо фінансової участі чоловіка, Єфросиніна уточнила, що він продовжує підтримувати родину, попри службу. І саме він спонсорує навчання їхньої старшої доньки Нани за кордоном. Проте ведуча не приховує, що більшість витрат нині покриває все ж вона сама.
«Він заробляє гроші на службі. Він платить за дітей. Він утримує нашу доньку за кордоном. У них свої домовленості. Він не зняв своєї відповідальності за людину. Просто що лягло більше на мене. Важко про це говорити, але це мій вибір. Це наша домовленість», — додала зірка.
