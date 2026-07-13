Єфросиніна висловилась про стосунки з Поляковою після критики від її чоловіка: "Вистачило розуму не виносити срач"

Оля Полякова з чоловіком та Маша Єфросиніна

Реклама

Українська ведуча Маша Єфросиніна висловилась про стосунки зі співачкою Олею Поляковою, чоловік якої її критикував.

Подейкували, що між знаменитостями пробігла чорна кицька. І причиною того нібито стали доволі скандальні висловлювання чоловіка Олі Полякової на адресу Маші Єфросиніної та її родини.

У своєму Telegram-каналі ведуча дала зрозуміти, що в неї дійсно були непорозуміння з артисткою. Однак, за словами Єфросиніної, в «них вистачило розуму нічого не виносити в публічний срач». Натомість знаменитості відверто все обговорили та владнали всі непорозуміння.

Реклама

Маша Єфосиніна запевняє, що вони в Олею Поляковою перебувають зараз у теплих стосунках. Їхній проєкт завершився, оскільки кожна з них вкладає свої сили в окремі напрямки. Чи знову вони працюватимуть разом — ведуча не береться загадувати.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / © instagram.com/mashaefrosinina

«З Олею Поляковою в нас рівні, теплі стосунки. Я дуже пишаюся, що нам вистачило все-таки мудрості, того, що ми завжди пропагували в „Дорослих дівчатах“, дорослого розуму, щоб все проговорити, не виносити нічого в публічний срач, поговорити по-жіночому, мудро всередині наших стосунків. Все добре. Зведе нас доля в творчому шляху чи ні — ми не знаємо, але ми точно залишаємося в хороших стосунках», — пояснила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Оксана Гутцайт неочікувано зробила заяву про Машу Єфросиніну. Вона розсекретила, якою її колега є поза камерами.

Новини партнерів