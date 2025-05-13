Єфросиніна жорстко прокоментувала скандальне інтерв'ю Фреймут і звинуватила її в брехні

Маша Ефросиніна і Ольга Фреймут

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Теледіва Маша Єфросиніна під час шоу "Дорослі дівчата" в Києві висловилася про Ольгу Фреймут, яка на днях зробила неочікувану заяву про неї та її чоловіка.

Вчора, 12 травня, у Києві вперше показали шоу "Дорослі дівчата" наживо на великій сцені МЦКМ. Відома телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова дві години відверто розповідали про себе, а також відповідали на запитання з зали. Редакція ТСН.ua також була на заході і не могла не поцікавитися у Єфросиніної, чи дивилася вона скандальне інтерв'ю своєї колеги Ольги Фреймут, яке вона дала на днях Раміні Есхакзай.

Спочатку Єфросиніна не хотіла багатослівно коментувати, але потім розібрала по деталях відповіді Фреймут, і звинуватила її в брехні. Ось повна відповідь Маші Єфросиніної на запитання журналістки ТСН.ua про інтерв'ю Ольги Фреймут:

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"Я, чесно кажучи, не дивилася, мені прислали кілька моментів. Я вважаю, що Оля дійсно дуже неординарна особистість, магнетична, талановита. В свій час, коли був "Ревізор", я вважала, що це майбутня велика зірка національного масштабу. В неї дійсно могло б бути неймовірне майбутнє. Але.

Ми з нею дуже різні. Бо я, наприклад, рідко дозволяю собі взагалі кого-небудь обговорювати публічно. Я вважаю, що це неетично і неправильно, особливо своїх колег. І тим більше, я не дозволяю собі брехати. Так, я вважаю, що вона бреше. Я не дуже люблю виправдовуватися і мені зараз не цікаво витрачати час аудиторії "Дорослих дівчат" на це все, але факти говорять самі за себе.

По-перше, про українську мову, це повна брехня. Що ми начебто над нею насміхалися за українську мову. Я дуже давно дружу із Сергієм Притулою, обожнюю його. Немає що коментувати. І другий факт, який повністю доводить, що інтерв'ю брехливе, принаймні в моїй частині, що ми не були знайомі і не перетиналися. Ось вам факт. 2012 рік, я була керівницею, ведучою і продюсеркою проєкту "Шоумастгоуон". Я пішла до її майбутнього чоловіка і вмовляла його посадити в журі саме Олю Фреймут по причині того, що вважала, що в цьому шоу має звучати українська мова. Він свого часу наполягав виключно на російських артистах, таких як Манучаров та інших. Я сказала, що в українському шоу має звучати українська мова. Це був 2012 рік і таким чином там опинилася пані Фреймут. Виключно через моє прохання і мій ультиматум. І оскільки вона була в журі, а я керівницею, ведучою і продюсеркою, не важко уявити, що спілкувалися ми багато, бо я контролювала абсолютно все по сценарію і тощо. Тому всі добре знали, як її звати, ніхто над нею не насміхався. Тому давайте довіряти фактам".

Нагадаємо, Ольга Фреймут в інтерв’ю Раміні стверджувала, що майже не знайома з ведучою, що вони рідко перетиналися на знімальних майданчиках, ба більше, що її свого часу начебто цькували колеги за українську мову, а сама Ефросиніна навіть проявляла симпатію до чоловіка Фреймут.

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