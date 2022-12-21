Єгор Гордєєв ліпив хачапурі, Неля Шовкопляс - працювала офіціанткою: як зірки збирали гроші для дітей

У День Святого Миколая ведучі "Сніданку з 1+1" влаштували марафон добра у Львові.

Ведучі Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв у День Святого Миколая вирушили до Львова і влаштували марафон добра разом з благодійним проєктом 1+1 media "Здійсни мрію".

Впродовж всього дня Неля і Єгор за благодійні донати виконували замовлення мешканців міста Лева. Все - аби допомогти зібрати кошти на ерготерапевтичне обладнання для реабілітацій в неврологічне відділення ВП "Лікарня Святого Миколая". Зібрано уже понад 150 тисяч гривень. Цього вистачить на першу важливу частину реабілітаційного обладнання. Збір продовжено ще на час особливих передріздвяних днів! Можна долучатися на платформі Dobro.ua.

З початку повномасштабної війни в лікарні приймають поранених дітей з усієї країни. Аби повернути, зокрема, таким дітям та дітям з неврологічними діагнозами, - здатність рухатися, - працює команда професіоналів-реабілітологів. Їм у роботі терміново треба спеціальне обладнання - тренажер-кухня, що дозволить пацієнтам легше пройти виснажливий шлях одужання.

Великий день добра у Львові: Неля Шовкопляс і Єгор Гордєєв завітали до майбутньої "Школи супергероїв"

На цю ідею допомоги команду надихнув підопічний "Здійсни Мрію" 16-річний Сашко з Волинської області. Хлопець мріє стати кулінаром, та тяжке захворювання, що спричинило пухлину на хребті - змінило його життя. Зараз він не може встати з ліжка. Лікарі готують Сашу до операції, а далі можна буде розпочати реабілітацію. Неля та Єгор стали справжніми чарівниками для майбутнього кухаря - привезли персональне привітання від зірки української кухні Євгена Клопотенка та запрошення приготувати страви разом, як тільки Сашко трошки відновиться.

Кава з глядачами / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Неля Шовкопляс і Єгор Гордєєв у різдвяних образах, костюмах помічників Святого Миколая разом з ним самим також привезли дітям до Львівської лікарні набори для малювання мрій і шоколадні новорічні смаколики. Особливим доповненням були подарунки від японських дітей - справжні гроші - єни, набори оригамі, сувеніри та власноруч намальовані листівки.

З дітьми у лікарні / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Далі ведучі рушили містом здійснювати маленькі мрії та побажання львів'ян. Перша добродія була від очільника Львова Андрія Садового - Неля та Єгор завітали до шелтеру - прихистку, де привітали та підтримали жінок при надії та породіль, евакуйованих з усієї України - Бахмуту, Донецьку, Луганську. У сироварні телеведучі попрацювали офіціантами, а Єгор навіть почистив сніг навколо закладу. У кав'ярні в середмісті зустрілися та провели час з людьми з інвалідністю.

У шелтері для матусь / Фото: пресслужба каналу "1+1"

На факультеті журналістики ЛНУ ім. Івана Франка телеведучі разом зі студентами заспівали колядку, допомогли вантажити гуманітарну допомогу для військових у шпиталі. Зустрілись з постійними глядачками "Сніданку з 1+1" на каву і львівський сирник. І завітали на радіо Львівська хвиля.

Подають сніданок / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ефір "Львівська хвиля" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також вчились готувати й подавати коктейлі, а ще продавали на вулиці медовуху, щоб зігріти містян у мороз. Найгарячішою у прямому сенсі доброю справою стало приготування хачапурі, яке Єгор особисто продав гостям закладу.

Вчаться робити коктейлі / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Підтримала подію і Наталія Мосейчук, яка, до речі, повідомила чудову новину-подарунок - в Лікарні Святого Миколая у Львові розпочинається будівництво Школи супергероїв під її кураторством, і маленькі пацієнти матимуть доступ до освіти, - проєкт забезпечується державою.

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