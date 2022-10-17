Єгор Гордєєв повідомив, що його будинок у Києві опинився в центрі атаки ворожих дронів

Ведучий показав, що сталося з його будинком.

Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв поділився, что сегодня утром его дом, расположенный в Шевченковском районе столицы, оказался в центре атаки вражеских дронов.

Про це Єгор повідомив у Facebook та показав фото свого будинку. На знімку видно, що сталося з квартирою Гордєєва, яку зацепило вибуховою хвилею.

"На фото – мій дім. Росія – терористична країна", - написав Гордєєв.

Самого Єгора вдома не було. Коли у столиці лунала повітряна тривога, ведучий спустився до кав'ярні, яка розташована під землею.

"Побачив, як над дахом падають дрони, що вибухають, спустився до кав'ярні під землею на суп. Тероризм - це про страх. Подолати страх - подолати тероризм", - додав ведучий.

Нагадаємо, вранці, 17 жовтня, Росія завдала масованого удару по Києву іранськими дронами-камікадзе. У результаті атаки Shahed-136 постраждав житловий будинок у Шевченківському районі столиці. З будинку вдалося врятувати 18 людей. Наразі відомо про одну загиблу жінку.

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що станом на 09:00 зафіксували чотири влучання дронами-камікадзе по Києву.

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