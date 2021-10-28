Єгор Гордєєв пригадав, як під час прогулянки з дідом білка надавала ведучому по голові

Єгор Гордєєв пригадав, як під час прогулянки з дідом білка надавала ведучому по голові

Ведучий розповів, яким Київ навчили бачити бабуся з дідусем.

Ведучий "Сніданку з 1+1" та продюсер "Твого дня" Єгор Гордєєв у спецпроєкті ТСН.ua до Дня бабусь та дідусів поділився спогадами про найрідніших.

Так, Єгор зізнався нам, що саме бабуся з дідусем за татовою лінією навчили його насолоджуватися нормальним, спокійним ритмом Києва. За словами Гордєєва, його дідусь, який був доцентом КПІ, та бабуся, яка була лікарем-педіатром, "жили у професорській злагоді".

Єгор Гордєєв в дитинстві з бабусею та дідусем

"Вони жили у своєму нормованому житті правильних цінностей, людських цінностей. Я зупинявся у них і розумів, що життя – це не завжди про якусь гонитву за чимось. У них були думки про спогади, про цінності, про маленькі радощі. Бабуся мене повела, я пам'ятаю, у першу кав'ярню у Києві. Там треба було стояти у черзі хвилин 30-40. Черга окрема історія. Ми стояли, щось згадували, спілкувалися, ми вже всі знали одне одного в цій черзі. Отримували цю філіжанку, я отримував слабеньку каву, хоча бабуся завжди казала, що все нормально, кава це еліксир. І ось з тією кавою я всмоктував київське життя, яке було про деталі, про аромати. Про нормальний ритм. Коли ти можеш зупинитися, понюхати каштан, або пройти станцію метро пішки", - поділився ведучий.

Також Гордєєв пригадав історію, яка в дитинстві на нього справила особливе враження. Він з дідусем гуляв парком і мріяв познайомитися з білкою.

"Мені хотілося її взяти на руки, щось у неї запитати, погратися з нею. Дику білку дідусь якимось чином горішками до себе прикликав. При чому вона не злякалася! Він її на руку до себе посадив, посадив далі на мене. А білки – дикуни вони, щось копирсатися вона почала у моєму волоссі і реально почала бити мене лапкою", - поділився Єгор.

За словами ведучого, після цього він намагався самостійно закликати білок і тоді маленькому Єгору здавалося, що він спілкується з тваринами і у нього є якийсь "таємний код".

Сайт ТСН.ua вітає усіх бабусь і дідусів зі світлим святом і бажає здоров'я, щастя і багато усмішок близьких!

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання